英超│沙拿默市打吡最終回取完滿結局 入球兼取勝 承諾奪歐聯席位告別

今夏離開利物浦的鋒將穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，周日參加紅軍生涯最後一場英超默西塞德郡打吡取得完滿結局，取得入球先開紀錄，加上多年隊友華基爾雲迪積克補時10分鐘頭槌建功，隨隊作客2:1擊敗愛華頓。這名33歲埃及翼鋒表示在餘下5輪會領軍取得來季歐聯席位，光榮離隊告別紅軍球迷。

接應加普妙傳開紀錄 第9次攻破愛華頓大門

今場是沙拿首度造訪愛華頓新主場愛華頓球場，亦是他紅軍生涯最後一場默西塞德郡打吡，順利留下美好回憶。他在29分鐘接應加普的妙傳先開紀錄，個人第9次攻破拖肥糖大門。球隊之後被追和，幸好與沙拿在利物浦合作了8年的雲迪積克，於補時10分鐘在角球攻勢中近門頂入，紅軍絕殺贏2:l，沙拿以勝仗完成默市打吡最終回。

承諾取得歐聯席位

這名33歲埃及翼鋒9年來踢了15場默市打吡，全部於英超賽場上演，收錄9入球3助攻，帶領紅軍取得8勝5和2負的佳績，包括今季雙殺愛華頓。此子滿意取得勝利：「賽前我們知道今場會很棘手、很艱難，很高興最終贏下來。感覺非常好。」然而他不滿足於此，表示餘下5輪會確保球隊取得來季歐聯席位：「我希望繼續入波，幫助球隊實現取得來季歐聯席位的目標。希望我可以用正確的方式跟大家告別。」