英超│曼城卓基精彩入球猶如魔術師 今季首位雙位數助攻+雙位數入波英超球員
更新時間：13:12 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:12 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:12 2026-04-20 HKT
曼城在周日英超榜首大戰主場2:1擊敗阿仙奴，鋒將(Rayan Cherki)先開紀錄的入球相當精彩，他持球殺入槍手禁區，在狹窄範圍內扭過客軍3名守將再射入，猶如魔術師般，獲隊友和領隊哥迪奧拿大讚。而這名法國鋒將今季各賽事累積10球、14助攻，成為本屆首位收錄雙位數入球和助攻的英超球員。
連過3人入波如施展魔法
卓基今場繼續有好表現，交出3次關鍵傳球和過人，並為曼城先開紀錄。這個入球盡展其細膩腳法，他持球推進殺入槍手禁區，以假動力擺脫上前防守的槍手守將軒卡派爾、加比爾馬加希斯和迪格蘭賴斯，再乖巧地射遠柱地波破網，建功後走到場邊木無表情慶祝，大有魔術師風範。藍月左閘尼高奧萊利大讚他：「當他能夠在場上施展魔法時，比賽就變得簡單。我們都知道他有多出色，最重要是他能夠在這樣重要的賽事展現出來。」藍月領隊哥迪奧拿亦讚他非常出色，他和貝拿度施華在這個入球的配合非常精彩。
10入球14助攻 今屆首位「雙雙」英超球員
這個入球是卓基於本季各賽事第10個士哥，連同14次助攻，入球和助攻都上雙位數。此子亦成為本屆首位收錄雙位數入球及助攻的英超球員，首季加盟英超即展現魔力。
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