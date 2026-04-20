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英超│曼城奪冠賠率超越阿仙奴 周三贏波即上榜首 數據公司一原因仍睇好槍手(附賽程)

足球世界
更新時間：12:27 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:27 2026-04-20 HKT

曼城在周日英超天王山之戰主場2:1擊敗榜首阿仙奴，在少賽一場下追至落後3分，餘下6輪全勝大有機會後上封王。根據足智彩的賠率顯示，藍月的奪冠賠率跌至1.68倍，比阿仙奴更熱，後者升溫到2.05倍，明顯看好前者。然而著名數據網站《OPTA》利用超級電腦分析，認為槍手剩下賽程較曼城易應付，其奪冠概率仍有73%。

曼城英超餘下6輪全勝大有機會後上封王。路透社
曼城英超餘下6輪全勝大有機會後上封王。路透社
曼城周日英超主場2:1擊敗榜首阿仙奴。路透社
曼城周日英超主場2:1擊敗榜首阿仙奴。路透社

曼城周三贏般尼即上榜首

 

這場爭冠6分波，曼城擊敗阿仙奴全取3分，32輪累積67分，比33輪得70分的槍手少3分，兩隊的失分數目相同，如果藍月在補賽順利取勝就會追至同分，兩軍有機會要靠得失球差決定冠軍誰屬。兵工廠入63球失26分，球差為正37球；曼城入65球失29球，球差為正36球，彼此相差僅1球。而曼城下周末需要踢足總盃準決賽，第34輪英超作客般尼會提早至周三晚舉行，阿仙奴主場鬥紐卡素就在周六上演，在英超同分先計算得失球差，再計算得球的規則下，曼城只要擊敗般尼，任何比分都足夠令他們壓過槍手上榜首。

 

數據公司分析賽程 睇好阿仙奴逾7成機會奪冠

 

難怪足智彩看好他們可以後上封王，其奪冠賠率跌至只有1.68倍，反觀阿仙奴的賠率升至2.05倍。可是著名數據網站《OPTA》就持相反意見，他們用超級電腦分析過兩隊的賽程，槍手餘下5輪全數留在倫敦出戰，主場分別對紐卡素、1富咸和般尼，兩場作客鬥韋斯咸及水晶宮亦難度不大；曼城剩餘6輪主客各3場，當中造訪愛華頓和般尼茅夫並不影踢，主場對賓福特和阿士東維拉亦有一度難度，故《OPTA》認為槍手的奪冠概率仍有73%，曼城就有27%。

阿仙奴餘下英超賽程

日期 賽事
26-04  紐卡素(主)
02-05 富咸(主)
10-05  韋斯咸(客)
17-05 般尼(主)
24-05 水晶宮(客)

曼城餘下英超賽程

日期  賽事
22-04 般尼(客)
04-05 愛華頓(客)
09-05 賓福特(主)
17-05 般尼茅夫(客)
22-05 水晶宮(主)
24-05 阿士東維拉(主)

 

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