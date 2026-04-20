英超│夏蘭特無放大反應 加比爾馬加希斯出頭頂撞免紅牌 「我入波用實力贏佢﹗」

周日英超榜首大戰，曼城憑中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)下半場攻入奠勝入球，主場2:1擊敗阿仙奴。這名挪威前鋒今仗被槍手中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)貼身看管，兩人多次爭執，其中一次後者於對峙時突然用力頭頂夏蘭特，但夏蘭特沒有放大反應令加比爾避過紅牌，他賽後矢言自己不會輕易倒下，用入波贏出對抗更好。

夏蘭特無放大反應 加比爾避過紅牌

艾寧夏蘭特今場被加比爾馬加希斯貼身看管，兩人像「情侶」般大部份時間形影不離，經常互相拉扯短兵相接，夏蘭特更試過被後者拉扯至長袖打底衫被扯爛，但球證安東尼泰萊沒有吹罰，他索性脫下打底衫繼續比賽。而兩人於83分鐘再次衝突，彼此頭貼頭對峙，加比爾突然加力頂向夏蘭特，後者隨即向安東尼泰萊投訴，惟沒有放大反應倒下，泰萊向他倆分別出示黃牌。

夏蘭特指自己不會輕易倒下

前英超球證馬克希斯指如果夏蘭特倒下，加比爾一定會領紅牌；一代英超射手瑟頓亦表示：「加比爾為何還能留在場上？他用自己的頭主動頂向夏蘭特，那本應是一直紅牌。我認為後續會有吹罰。」對此當事人夏蘭特指自己不會輕易倒下：「除非有人真的更擊我，我才會倒下。當然我不知道為何自己會領黃牌，明明是他衝到我面前。」

擺脫加比爾取得奠勝入球

這名挪威中鋒與加比爾在黃牌上打和，但他於65分鐘擺脫後者的緊纏射入奠勝入球，賽後指實力贏出更重要：「每次和阿仙奴交手都是這樣，大量的糾纏和身體對抗。我是否贏下這場對決，交給別人評價。而我取得入球，所以那一刻我贏下了對決。」