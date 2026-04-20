英超｜阿迪達認為把握力成唯一分野 「球員更肯定可奪冠」

阿仙奴今晨大戰曼城的「英超爭標戰」，最終以1：2落敗，令他們在榜首的優勢減至只餘3分，更比對手踢多場。「兵工廠」領隊阿迪達對於戰果表示失望，認為是役唯一分野是把握力，但他仍深信球隊最終能夠於英超封王。

阿仙奴在競逐英超冠軍上失去控制權，假設他們與曼城在尚餘的比賽均全部取勝，兩軍將會同分。阿迪達對於今晨落敗表示：「對於賽果極度失望。我們出征只此地，志在取勝，即使球隊先落後，心理上我們仍以取勝為目標亦隨即扳平。但現實是在禁區內的表現成為今場的分野。」

曼城2：1阿仙奴。美聯社

阿仙奴失去爭逐英超冠軍的控制權。美聯社

阿迪達深信球隊最終能夠奪冠。美聯社

被問及在進攻上有什麼地方可以改善，阿迪達回應指：「這非常困難，我的意思是，今場的差距⋯⋯我們攻門中柱，對於這樣皮球也沒有應聲入網感到難以置信，所以這包含幸運成份，另外有執行上的時間配合。贏和輸取決於這些時刻，另外還有一些個人表演的瞬間成就我們想要的。」

「球員已調整心情迎戰餘下賽事」

阿迪達形容球員們在賽後表現非常失望，但已立即調整心情迎戰未來5場比賽。對於是否仍相信球隊能夠奪冠，阿迪達表示：「今天我相信，上周三我也相信，因為我每天都看到球員們，了解他們的質素。但今天，如果他們需要更加肯定的話，我覺得他們現在已經更加肯定了。球員們已經在更衣室討論了，這是全新的聯賽，他們（曼城）有一場在手，我們別有3分優勢以及尚餘5場比賽。所以一切仍未有定案，我們知道自己有多渴望奪冠，因此一定不會停下來，一定會繼續拼搏，這一點毫無疑問。」

阿仙奴餘下5場比賽

主vs紐卡素

主vs富咸

客vs韋斯咸

主vs般尼

客vs水晶宮

曼城餘下6場比賽

客vs般尼

客vs愛華頓

主vs賓福特

客vs般尼茅夫

主vs水晶宮

主vs阿士東維拉