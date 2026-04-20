英超｜諾定咸森林4：1反勝般尼 拉開熱刺5分

英超爭取護級的諾定咸森林，昨晚於英超主場以4：1輕取般尼，賽後以36分排在第16位。聯賽尚餘5輪，森林暫時領先降班區、第18位的熱刺5分。

排在第19位的般尼離安全區有一段距離，他們仍然努力爭取留在英超。是役般尼先開紀錄，施安菲林明接應左路地波傳中，近門第一時間起左腳攻門，森林門將素斯撲到照入。般尼憑這個入球，以1：0領先完半場。

森林護級形勢稍為明朗。美聯社

基比斯韋特連中三元。美聯社

般尼先開紀錄，最終以1：4不敵森林。美聯社

基比斯韋特連中三元

森林下半場發力，連入4球反勝，其中3球來自基比斯韋特。62分鐘，基比斯韋特把握般尼球員頭槌解圍變跣後助攻，楔前控球並隨即攻門破網。69分鐘，基比斯韋特接應奧馬利赫捷臣的右路傳中，於遠柱球不着地窩利攻門破網，助球隊反超前2：1。77分鐘，今次到賴恩耶迪斯於右路傳中助攻，入球的仍然是基比斯韋特，他今次頭槌攻門皮球貼柱入，個人連中三元。森林由伊戈捷西斯於98分鐘埋齋，最終以4：1反勝般尼。

全取3分的森林，護級形勢變得稍為明朗。他們賽後以9勝9和15負得36分，排在第16位，領先降班區、第18位的熱刺5分。聯賽尚餘5輪，森林餘下對手包括新特蘭、車路士、紐卡素、曼聯和般尼茅夫，他們還要兼顧另一條戰線，將於歐霸4強硬仗阿士東維拉。