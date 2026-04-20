英超｜雲迪積克100分鐘建功 利物浦2：1絕殺愛華頓

默西賽德郡打吡昨晚上演，由愛華頓主場迎戰利物浦。客軍有雲迪積克於第100分鐘頭槌建功，以2：1絕殺「拖肥糖」。利物浦賽後領先第6位的車路士7分，穩坐第5位，距離來季歐聯資格又近一步。

戴耶27分鐘食詐糊

愛華頓上半場開局攻勢佔優。開賽6分鐘有一次黃金機會，比圖比東卡接應左路傳中頭槌攻門，但被利物浦門將馬馬達舒維利飛盡撲出。16分鐘比圖接應後防傳中，有一次單刀機會，但他想「擺軚」燙遠柱卻偏離目標。27分鐘，愛華頓的伊利文尼戴耶將皮球送入網窩，但VAR翻看判定傳中的積克奧拜恩越位在先，入球無效。

比圖一度為愛華頓扳平。美聯社

沙拿為利物浦打開紀錄。美聯社

雲迪積克第100分鐘助利物浦絕殺愛華心山月金。美聯社

但先開紀錄的是利物浦，他們於29分鐘把握愛華頓一次後場傳球失誤，由加普送出「手術刀」傳球，遠柱後上的沙拿第一時間起腳破網，助利物浦半場領先1：0。愛華頓於54分鐘扳成平手，比圖接應左路傳中鏟射入網。但最終的贏家仍是利物浦，球賽到第100分鐘才分出勝負，雲迪積克接應左路角球頭槌破網，助「紅軍」以2：1擊敗愛華頓。

利物浦領先車路士7分

利物浦賽後以16勝7和10負得55分，領先第6位的車路士7分，穩守排第5位，聯賽尚餘5輪下，獲得來季歐聯資格又近一步。但利物浦尚餘的5輪硬仗連場，下周主場迎戰水晶宮後，要作客曼聯，之後回到主場迎戰車路士，最後兩輪要再過阿士東維拉和賓福特兩關。