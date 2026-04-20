德甲｜拜仁慕尼黑挫史特加 領先多蒙特15分 提早4輪封王

拜仁慕尼黑今晨於德甲，主場以4：2擊敗史特加，順利衛冕聯賽冠軍。

由於多蒙特於周六不敵賀芬咸，拜仁今晨迎戰史特加，只需要1分即可封王。儘管這支德甲班霸於21分鐘先落後，被史特加的基斯富列治於左路起腳破網，但他們及後連入4球反超前。

卡尼為拜仁射成4：1。路透社

拜仁提早4輪封王。法新社

拜仁4：2擊敗史特加。法新社

拜仁先有拉菲爾古里路於31分鐘扳平，入球來自穆斯亞拿於左路突破後傳中，古里路於門前輕鬆撞射入網。33分鐘，拜仁一次反擊，路易斯迪亞斯接近單刀下橫傳予隊友尼高拉斯積遜，後者輕鬆射近柱入網。37分鐘，再次是迪亞斯的助攻，今次受惠的是阿方素戴維斯，後者起左腳破網。拜仁半場領先3：1。

拜仁力爭三冠王

下半場，拜仁有哈利卡尼建功，這名英格蘭國腳於門前補射入網，助拜仁於52分鐘遙遙領先至4：1。史特加在88分鐘有查馬安迪利斯在禁區頂轟入靚波，最終仍以2：4落敗。贏波的拜仁以25分4和1負得79分，聯賽尚餘4輪下領先次席的多蒙特15分，順利衛冕德甲冠軍。拜仁今季繼續向三冠王進發，除了已到手的聯賽，他們還有歐聯和德國盃兩條戰線。