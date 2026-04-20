英超｜曼城2：1阿仙奴 追至落後3分兼踢少場

周日焦點大戰，尤如今季「英超決賽」的曼城鬥阿仙奴昨晚上演。曼城上半場開紀錄後，隨即因門將當拿隆馬的失誤被扳平。但「藍月」下半場憑夏蘭特的入球以2：1擊敗阿仙奴，追至落後3分兼踢少場。

賽前阿仙奴領先曼城6分兼踢多場；假如曼城在今場取勝，兼且少踢的那一場同樣全取3分，將可追至與阿仙奴同分。因此今場對於今季英超誰屬，起決定性作用。

當拿隆馬嚴重失誤

次席的曼城開賽強攻，卓基4分鐘射門省中加比爾後彈中柱，曼城球員投訴對方手球，但加比爾雙手收緊在背後，沒有判罰12碼。曼城於16分鐘開紀錄，卓基在禁區內面對3人包夾，巧妙地扭過守將後起腳射遠柱入網。但阿仙奴隨即扳平，入球來自曼城門將當拿隆馬的失誤，他接應界外球控定稍為離腳，夏維斯已經逼至並伸腳攔截，當拿隆馬解圍踢落夏維斯腳上，皮球再彈入網。兩軍半場各一言和。

卓基助曼城先開紀錄。美聯社

夏蘭特為曼城奠定勝局。美聯社

阿仙奴不敵曼城後，只領先對手3分。美聯社

夏蘭特為曼城奠勝

曼城於下半場64分鐘再度領先，攻勢由當拿隆馬擲生波開始，尼高奧萊利引球推進再橫傳予謝利美杜古於左路突破，再與奧萊利配合之後傳中，夏蘭特力壓敵軍守衛起腳破網。阿仙奴之後有再度扳平的黃金機會，來自一記罰球，加比爾無人看管下頭槌攻門，但頂中奧萊利腰間改變方向後中柱。

夏維斯95分鐘黃金機會頂高

95分鐘，夏維斯有一次扳平的黃金機會，他接應杜沙特的右路傳中，無人看管下迎頂但高出。最終曼城以2：1擊敗阿仙奴，賽後以20勝7和5負得67分排第二，追至落後阿仙奴3分但踢少場。阿仙奴則以21勝7和5負得70分排榜首。至於得失球方面，阿仙奴入63球失26球，曼城入65球失29球。