歐聯｜嬌妻有「營」 又「養」眼 洛蘭迪練出一身肌肉

2020 年歐聯十六強，馬德里體育會中場馬高斯洛蘭迪 (Marcos Llorente) 梅開二度淘汰利物浦。六年後的今天，這位現年 31 歲的「紅軍剋星」至今依然保持巔峰狀態，其爆肌身形全靠老婆在身旁嚴格執行「原始人飲食法」。

妻子成近身營養師

洛蘭迪透露，他的飲食習慣回歸舊石器時代，嚴禁攝取任何超加工食品，包括麵包、意粉、穀物和米飯，連乳製品也只偶爾食用高品質芝士。他接受訪問時表示：「這是一種生活態度，我即使退休也會堅持下去。」他的餐單以肉類（如他最愛的牛扒）、魚類、雞蛋、蔬菜以及番薯等天然碳水化合物為主。

除了球場得意，洛蘭迪的感情生活同樣令人羨慕。他的妻子 Patricia Noarbe (Paddy) 是一位樣貌與身材兼備的健身網紅與模特兒。Paddy 不僅在社交媒體擁有超高人氣，更是持有法律與工商管理學位的學霸創業家。這對高顏值夫妻的健康生活方式，真令人羨慕。