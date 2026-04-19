英超｜四連敗帥位陷危機？ 荷杜力撐羅仙尼亞：車路士不會解僱他

車路士在周六英超大戰主場0:1不敵曼聯，慘遭聯賽四連敗，爭奪下季歐聯資格的形勢急轉直下。賽後，新帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）的帥位再次響起警號，部分球迷已開始出現要求其下台的聲音。然而，車路士名宿兼前主帥荷杜（Glenn Hoddle）則認為，球會並不會在短期內解僱羅仙尼亞，並會給予他時間證明自己。

車路士在英超大戰主場0:1不敵曼聯。美聯社

車路士在英超大戰主場0:1不敵曼聯。法新社

四連敗後壓力巨大



羅仙尼亞自今年一月接替馬列斯卡（Enzo Maresca）執掌藍戰士教鞭以來，未能帶領球隊走出困境，英超已連輸4場，各項賽事近7仗錄得1勝6負劣績。今仗不敵曼聯後，車路士目前在聯賽榜排第六位，若利物浦在周日的默西賽德郡打?中獲勝，他們將會落後第五位的「紅軍」多達七分。

羅仙尼亞自今年一月接替馬列斯卡，英超已連輸4場，各項賽事近7仗錄得1勝6負。法新社

荷杜：他是球會「計劃」的一部分

荷杜表示羅仙尼亞是球會「計劃」的一部分。路透社

儘管壓力巨大，但荷杜認為，車路士高層會繼續信任這位41歲的少帥。荷杜解釋：「他們正處於一個非常棘手的境地，對我來說，羅仙尼亞會留任到球季結束。我認為球會會給他這個機會，但他必須以一個好的姿態結束球季，他需要取得一些勝利。」



荷杜解釋了他認為羅仙尼亞帥位穩固的原因：「他們之所以請他來，是因為他是一位年輕的教練，是他們『計劃』的一部分。我認為他們會給他這個機會。」



下季初段成績定生死



不過，荷杜同時警告，羅仙尼亞必須盡快交出成績：「他必須開始贏波，即使他未能帶領球隊進入歐聯。他們還在足總盃準決賽，所以他們仍然有機會贏得一個獎盃。」

荷杜總結道：「我認為球會會留住他，給他一個完整的季前備戰，並會讓他開始下個賽季。但如果他下季開局不順，那麼我認為他的處境就會變得有點危險了。」