英超｜里奧費迪南讚曼聯不再做「水魚」 100萬鎊簽希雲物超所值

曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）近日一改以往對球會收購政策的批評態度，對年青中堅艾登希雲（Ayden Heaven）讚不絕口。他直言，曼聯近年在轉會市場上屢屢成為「水魚」，但今次僅以100萬鎊（約1060萬港元）從阿仙奴手上簽入希雲，絕對是「執到寶」，一筆物超所值的交易。

里奧讚希雲沉穩

里奧費迪南對希雲的表現給予了極高評價，尤其對其超乎年齡的沉穩感到驚訝：「他在這個年紀持球的冷靜程度簡直離譜！當皮球在他腳下時，一切都彷彿慢了下來。」這位前英格蘭鐵衛甚至將希雲與利物浦的世界級中堅華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）相提並論：「人們都在談論雲迪積克的沉穩，這絕對正確，但在同樣的年紀，他有這麼冷靜嗎？」費迪南更毫不客氣地說：「老實說，阿仙奴送了曼聯一件寶物。」

IG發文：為收購團隊喝采

費迪南隨後更在其個人Instagram上發文，再次強調這筆交易的成功。他寫道：「過去十年，曼聯的收購團隊一直備受抨擊，這也是理所當然的，但我們需要為此喝采，艾登希雲只需 100萬鎊?他還有很多東西要學，但再次被委以重任時，他交出了功課！」

數據亮眼獲隊長讚賞

希雲在對陣車路士的比賽中，交出了極其亮眼的防守數據。他全場貢獻了10次防守，包括3次攔截贏得2次、4次封阻射門及3次解圍。在7次地面对决中，他赢得了5次，并且全場未被對手成功盤扭過一次。

其出色的表現亦贏得了隊長般奴·費南迪斯（Bruno Fernandes）的讚賞：「艾登希雲再次令人驚嘆。一個年輕的孩子，當他上場時，他會徹底改變自己。當然，這也要歸功於前場隊友的努力。」

眼見希雲的成功，里奧費迪南更開始憧憬未來，他提到曼聯與另一位阿仙奴青訓小將利維斯史基利（Lewis-Skelly）的傳聞：「他們彼此很了解，所以這很合理。加上有歐聯比賽，他們會有上陣時間的。」