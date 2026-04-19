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西班牙盃｜皇家蘇斯達互射12碼挫馬體會封王 開賽14秒入球破紀錄

足球世界
更新時間：07:30 2026-04-19 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-19 HKT

西班牙盃決賽，皇家蘇斯達今晨擊敗馬德里體育會封王。兩軍於法定時間及加時踢成2：2平手，要以最殘酷的互射12碼分勝負。皇蘇憑門將馬里路撲出兩球，助球隊互射12碼贏4：3封王，奪得隊史第4座西班牙盃冠軍。

皇蘇擊敗馬體會封王。美聯社
皇蘇擊敗馬體會封王。美聯社
艾華利斯為馬體會追平2：2。美聯社
艾華利斯為馬體會追平2：2。美聯社
馬體會於決賽飲恨。美聯社
馬體會於決賽飲恨。美聯社

開賽僅14秒，皇家蘇斯達便打開紀錄，巴倫尼特斯亞接應干卡路古亞迪斯的傳中頭槌破網，寫下西班牙盃決賽史上最快入球紀錄。雖然馬體會由盧卡文在18分鐘接應傳送扳平，但完半場前，馬體會門將祖安梅素出迎時踢中古亞迪斯輸12碼，奧耶沙巴爾操刀極刑，助皇蘇半場領先2：1。

法定時間連加時踢成2：2

馬體會在下半場採取主動，艾華利斯在禁區邊轟出一記世界波，再次追平2：2完法定時間。儘管雙方在加時互有攻守，但未能分出勝負，比賽最終進入互射12碼。皇蘇在互射12碼中表現穩定，最終由柏保路馬連勁射中路破網，鎖定冠軍。

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