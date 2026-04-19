英超｜曼聯中堅荒驚險捱過車路士狂攻 卡域克盛讚馬沙拉奧、希雲組合

曼聯今晨作客車路士險勝1：0，過程相當驚險。在多名中堅主力缺陣下，卡域今場派出馬沙拉奧與艾登希雲夥拍踢中堅，這名曼聯主帥賽後盛讚兩人以及教練團過去數天的努力，「迅速適應並執行指令，功勞很大」。

「迅速適應並執行指令」

卡域克形容這場勝仗，對球隊而言意義重大：「作客能夠保持清白之身，且以這種方式防守，我認為這是極之上盛的表現。」由於哈利馬古尼和利辛度馬天尼斯停賽，加上約羅受傷，是役卡域克需就中堅有所調動。他盛讚希雲與馬沙拉奧的表現：「過去數天備戰投入很大的努力，特別是新的4人防線。希雲與馬沙拉奧及時頂上，表現無與倫比。艾登年紀輕輕，並不習慣在4人防線中擔任中堅，教練團與球員們的功勞很大，他們能迅速適應並執行指令，功勞很大。」

般奴費南迪斯貢獻助攻。路透社

馬沙拉奧與希雲今仗助曼聯力保不失。路透社

卡域克盛讚今場的防線。路透社

曼聯經歷上輪不敵列斯聯後迅速回應，並在硬仗中取走3分，卡域克認為這對球隊的心理建設至關重要。至於今場的唯一入球，是來自隊長般奴費南迪斯右路的助攻，卡域克盛讚愛將「在重大時刻與比賽中，他總能挺身而出。他有大將之風與強大存在感，並能以身作則，擔任隊長是有原因的。」

B費：會盡快達成歐聯資格目標

B費賽後同樣強調了團隊努力：「這是屬於全隊的巨大貢獻。防線非常出色，儘管部分球員並非在最熟悉的位置上，但他們在對抗中非常硬淨。」他亦感謝了隨隊遠征的球迷：「在每個作客場地，我們都感到如置身主場。至於歐聯資格，我們距離目標近了3分，我們會盡一切努力，盡快達成目標。」