英超｜車路士贏形勢輸波爭歐聯資格受挫 曼聯1球險勝

英超周六尾場，上演車路士主場迎戰曼聯的大戰。車路士全場形勢佔優，包括下半場兩次攻門中楣彈出，但最終他們未能攻破曼聯大門之餘，更被「紅魔」一記反擊得手。最終曼聯以1：0險勝車路士，

艾斯達華奧16分鐘傷出

曼聯鬧中堅荒，哈利馬古尼和利辛度馬天尼斯今場均要停賽，約羅又受傷需要避戰，因此今場卡域克以馬沙拉奧與艾登希雲拍檔鎮守中路，前面是卡斯米路夥拍明奈。「紅魔」的防線今場受到很大壓力，車路士11分鐘有艾斯達華奧於右路起左腳燙遠柱，擦外柱出界。1分鐘後，艾斯達華奧加速時疑似受傷，他堅持完成射門，但起腳無力被拉文斯一抱入懷。艾斯達華奧隨即坐在地上接受治療，但無法繼續作賽，於16分鐘需要由倒戈的阿歷真度加拿祖入替。

艾雲今場與馬沙拉奧鎮守曼聯中路，受到很大壓力。美聯社

加拿祖後備上陣，貢獻不多。美聯社

曼聯險勝車路士，距離重返歐聯又近一步。美聯社

曼聯以反擊製造威脅，24分鐘麥比奧莫於右路留意到後上的根夏，無人看管的後者接應傳送後選擇先控球但甩腳。之後繼續是車路士的攻勢，安素費南迪斯於33分鐘擺脫曼聯守將的糾纏，但他無人看管下起腳僅僅斜出。38分鐘，再次是安素費南迪斯的機會，他的遠射被拉文斯救出，隊友補射入網但越位在先。車路士強攻不果，到43分鐘失守；曼聯由般奴費南迪斯於右路傳中，根夏今次第一時間起腳破網，這是紅魔今場首次攻門中目標，客軍帶着1球領先返回更衣室。

車路士下半場兩次中楣

車路士下半場繼續佔上風，並兩次攻門中楣，先是利安戴納56分鐘的頭槌頂中楣彈出，之後柏度尼圖於67分鐘在右路傳中，接應的韋斯利科芬拿頭槌頂中楣。84分鐘，卡些度的遠射又僅僅斜出。車路士於比賽末段有兩記罰球機會，最後一擊門將羅拔山齊士亦上前助攻，最終仍無法攻破曼聯大門。

曼聯賽後領先車路士10分

曼聯最終以1：0擊敗車路士，賽後以16勝10和7負得58分續排第3位，領先第6位的車路士10分，來季重返歐洲賽的機會愈來愈大。車路士則以13勝9和11負得48分排第6，與第7的賓福特和第8的般尼茅夫同分；「藍戰士」落後第5位的利物浦4分兼踢多場。