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英超｜迪沙比對熱刺護級保持正面 「不希望與傷心的人共事」

足球世界
更新時間：05:07 2026-04-19 HKT
發佈時間：05:07 2026-04-19 HKT

熱刺今晨被白禮頓逼和後，將英超不勝紀錄延續至15場。迪沙比接手兩場均未能取勝，他賽後強調自己仍然保持正面，相信球員的質素，「只要盡全力發揮出最佳水平，仍未完結」。

熱刺近5次於英超領先，均未能取勝（3和2負），今晨被白禮頓於95分鐘逼和2：2後，護級形勢水深火熱，迪沙比賽後表示：「我對賽果感到遺憾，對球員亦然；今場我們值得取勝，球員實在承受太多了。但我們的確不能夠在球賽進行到那個階段失球。」

西蒙斯一度為熱刺帶來希望。路透社
西蒙斯一度為熱刺帶來希望。路透社
迪沙比對於熱刺護級保持正面。路透社
迪沙比對於熱刺護級保持正面。路透社
熱刺續排第18位。路透社
熱刺續排第18位。路透社

「現在向消極方向想太容易」

信心問題勢必是熱刺目前最大危機，迪沙比強調自己保持正面：「現在向負面和消極的方向想實在太容易，但我們必須專注在表現，尋找重回勝軌的條件。我保持正面，這不因為我是熱刺領隊，而是因為我熟悉球員，知道他們質素有多好。」

聯賽尚餘5場，熱刺比第17位的韋斯咸踢多場下，落後1分。迪沙比強調向前看和重拾自信，比其他一切更重要：「我們有很多需要改善的地方，最重要的是保持心態。我已經和球員說，周一下午操練要保持今仗所見的行為和精神面貌。我不希望與傷心、負面的人一起工作。他們需要相信我；我對於下季留在英超感到正面。」

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