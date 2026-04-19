英超｜熱刺95分鐘失守2：2和白禮頓 續排降班區

熱刺2026年於英超的勝利之門，在補時接近最後一刻被白禮頓狠狠地關上。熱刺今晨主場迎戰白禮頓，一度領先2：1，眼見勝利在望之際，於95分鐘被魯達的入球「一盤冷水照頭淋」。兩軍最終賽和2：2，熱刺續排第18位，兼比護級對手諾定咸森林和韋斯咸踢多場。

西蒙斯一傳一射

今場是迪沙比接手後的第二仗，熱刺有個好開始，柏度樸路於39分鐘接應西蒙斯的傳中，快出迎的白禮頓門將華布根一步，搶點頭槌破門，助主隊領先1：0。之後西蒙斯於41分鐘有一球單刀機會，他冷靜扭過敵軍守將後近門起腳燙射，但皮球中遠柱彈出。白禮頓轉個頭於上半場補時3分鐘，憑三笘薰接應右路傳中，在遠柱球不着地、以左腳窩腳抽射網頂扳平。兩軍半場各一言和。

熱刺95分鐘被逼和失分，護級勢危。美聯社

白禮頓以2：2逼和熱刺。美聯社

西蒙斯一度助熱刺領先2：1。美聯社

熱刺護級勢危。美聯社

下半場77分鐘，熱刺再度領先。貝治華於前場「打荷包」，搶得白禮頓球員腳下球後，隨即傳球予西蒙斯，後者於左路推大位起腳，擦遠柱內側再彈入網，主隊領先2：1。但熱刺未能將勝局維持到完場，95分鐘白禮頓的魯夫接應雲赫基的傳送，於禁區邊附近起左腳破網。

列斯聯接近「上岸」

熱刺最終只能以2：2賽和白禮頓失兩分，賽後以7勝10和16負得31分，續排降班區的第18位，更比護級對手諾定咸森林和韋斯咸均踢多場。熱刺暫時落後第17位的韋斯咸1分，落後第16位的韋斯咸2分。至於第15位的列斯聯，昨晚以3：0大勝榜尾的狼隊，賽後得39分，接近「上岸」。