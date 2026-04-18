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英超｜25年等待終結束！ 高雲地利和波提早三輪鎖定升班英超

足球世界
更新時間：21:08 2026-04-18 HKT
發佈時間：21:08 2026-04-18 HKT

英格蘭球壇一個等待了四分一世紀的夢想，終於在周五實現！由車路士名宿林柏特（Frank Lampard）執教的高雲地利，在英冠聯賽作客以1:1逼和布力般流浪，成功在聯賽尚餘三輪的情況下，鎖定首兩名直接升班英超的席位。這是「天藍軍團」自2001年降班後，25年來首次重返英格蘭頂級聯賽。

後衛湯馬士頭槌奠功

今仗高雲地利作客伊活公園球場，只要取得一分便能確保升班。然而，主隊布力般由森下龍矢（Ryoya Morishita）先開紀錄，令作客的高雲地利球迷一度陷入緊張。戰至比賽最後六分鐘，奇蹟終於出現。後衛波比湯馬士（Bobby Thomas）接應傳中頭槌破網，為球隊扳平比分。這個金球般的入球，直接將高雲地利送上了英超列車。

林柏特領隊生涯迎高峰

對於領隊林柏特而言，這次成功升班無疑是其執教生涯一次重要的「吐氣揚眉」。這位英格蘭名宿在愛華頓經歷了長達12個月的掙扎，其後短暫重返車路士擔任看守領隊，11場比賽中亦只取得一勝，其執教能力一度備受質疑。然而，在經過深思熟慮後，他選擇接手高雲地利，如今證明了這是一個無比正確的決定。在僅僅18個月的時間裡，他不但重振了這家老牌球會，也為自己的執教履歷寫下光輝一頁。

 創1987年後最輝煌時刻

完場哨聲響起後，林柏特與全體球員一同衝入球場，跑到作客球迷區前，舉起慶祝升班的橫額，與球迷瘋狂慶祝。對於經歷過球隊一度降至英乙的高雲地利球迷來說，這個時刻的意義非凡，是自1987年高舉足總盃後，球會最輝煌的時刻。接下來，高雲地利的目標將會是力爭奪得本屆英冠聯賽冠軍。

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