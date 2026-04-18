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意甲｜國際米蘭3:0輕取卡利亞里 向意甲冠軍邁進一大步

足球世界
更新時間：20:31 2026-04-18 HKT
發佈時間：20:31 2026-04-18 HKT

國際米蘭向著意甲冠軍寶座，再邁進堅實一步！「藍黑軍團」在周六的聯賽中，主場憑藉著馬古斯杜林（Marcus Thuram）及隊長尼高路巴列拿（Nicolo Barella）在下半場開賽四分鐘內，連入兩球奠定勝局，加上施連斯基（Piotr Zielinski）在補時階段的「世界波」，最終以3:0輕取到訪的卡利亞里，於榜首領先次席周日才比賽的拿玻里12分，意甲冠軍幾乎已是囊中之物。

迪馬高上半場錯失良機

國米上半場雖然佔據主動，但未能創造太多具威脅的攻門。最具威脅的一次，來自左路的費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）小禁區內近射，可惜被對方守衛在白界線上及時解圍，半場雙方互交白卷。

杜林巴利拿4分鐘入2球

換邊後，國米明顯加強壓力，並在52分鐘迅即打破僵局。迪馬高在左路高速推進後，橫傳至遠柱無人看管的杜林輕鬆撞入空門，打開紀錄。僅僅四分鐘後，隊長巴列拿在一次禁區內的混戰中，於禁區邊緣第一時間窩利勁射破網，將領先優勢擴大至2:0。

施連斯基世界波埋齋

客軍卡利亞里其後無力反撲，戰至補時階段，後備上陣的施連斯基在禁區外一記精彩的遠射，皮球在空中劃出美妙弧線直飛死角，為國米鎖定3:0的勝局。

巴列拿：享受當下

賽後，攻入關鍵一球的隊長巴利拿坦言，今個賽季經歷了不少起伏：「這一年有更多的起起落落，這讓我感到惱火，因為我總是希望自己處於最佳狀態。現在我感覺很好，我正努力像往常一樣付出一切。有時候你可能會遇到心理障礙，但現在我正享受著這一刻。」

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