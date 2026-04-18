英超│曼城夏蘭特談天王山之戰 阿仙奴輸波排榜首仍要尊重

英超周日(19日)上演天王山之戰，次席曼城主場迎戰榜首阿仙奴，勝負勢影響今季爭標形勢。藍月神鋒艾寧夏蘭特談及這場大戰，他指阿仙奴剛輪不敵般尼茅夫，但仍然排榜，所以還是要尊重他們。然而他亦承認球隊最近踢出了最好的足球，現時對槍手是最好時機，並希望今場與阿仙奴合演一場令人難忘的巔峰對決。

夏蘭特：希望雙方合演巔峰對決

阿仙奴目前以70分高踞榜首，領先曼城6分但踢多一場，如果前者今場作客揚威，就會將差距拉開至9分，反觀藍月取勝就會追至只差3分，還有一輪在手，隨時後上逆轉奪冠。曼城神鋒艾寧夏蘭特接受《天空體育》談及這場天王山之戰，他指希望踢出一場令人難忘的比賽：「曼城碰上阿仙奴，向來都是精彩對決。這場比賽分量有多重，大家心裡有數。未來6周，每一場對我們都是決賽。這場尤其關鍵，是最重大、最具決定性的一場，希望這場會成為一場令人難忘的巔峰對決。」

槍手輸波排榜首仍要尊重

槍手剛輪聯賽主場1:2不敵般尼茅夫，各項本土比賽已3連敗，夏蘭特指還是要尊重槍手：「阿仙奴雖然輸給般尼茅夫，但他們仍然排榜首，我們還在後面追。所以，要給予他們足夠的尊重。」然而曼城已連立贏利物浦和車路士，夏蘭特指球隊正踢出下半季最好的足球，所以現時對阿仙奴是最好的時機。

曼城再對阿仙奴。路透社

曼城再對阿仙奴。路透社

曼城早前於聯賽盃決賽擊敗阿仙奴。路透社

曼城早前於聯賽盃決賽擊敗阿仙奴。路透社