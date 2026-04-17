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英超│車路士明晚鬥曼聯 安素費南迪斯回歸可披甲

足球世界
更新時間：19:17 2026-04-17 HKT
發佈時間：19:17 2026-04-17 HKT

車路士明晚(18日)英超將會於主場對曼聯，早前因為向皇家馬德里示好而接受紀律處分停賽2場的中場安素費南迪斯，獲解禁重投操練，主教練羅仙尼亞亦表示他可以候命鬥紅魔。然而他在藍獅的未來仍然存疑，消息指如果皇馬真的求購他，車路士希望轉會費對標夏薩特當年由球隊轉投銀河艦隊的價錢，即1億3000萬鎊。

羅仙尼亞確認安素費南迪斯對曼聯可候命

車路士副隊長安素費南迪斯早前在國際賽期間接受訪問，公開表示有意加盟皇家馬德里，球會逐以紀律問題為由罰他停賽2場，足總盃對維爾港同上輪英超鬥曼城時停賽。這名阿根廷中場近日已回歸操練，主教練羅仙尼亞周四表示今輪對曼聯可以候命：「安素回歸大軍操練，其狀態不俗。我們在揀選比賽陣容時，會和日常一樣。」這名本季各賽事收錄12球6助攻的中場，預計將會正選鬥曼聯。

將標價1億3000萬鎊

此子雖然回歸，但他在車路士的前景依然不明朗。《英國廣播公司》透露，如果藍獅真的賣安素費南迪斯，轉會費希望對標夏薩特由球會轉投皇馬的價錢，即1億3000萬鎊。消息人士透露，車路士除了鑑於他在隊內的重要性，還因為當年從賓菲加簽下他時花了1億700萬鎊，近兩季其表現提升，轉會費理應提高。

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