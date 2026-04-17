港足｜「2025/26香港足球明星選舉」下周開始投票 5月31日舉行頒獎禮揭曉花落誰家

有本地球壇奧斯卡之稱的「香港足球明星選舉」今年再度舉行，周五足總舉行記者會公佈更多內容，頒發禮將於5月31日舉行，同日將誕生聯賽金手套和聯賽神射手，以及香港足球先生在內20個獎項誕生。

足總副主席徐英偉表示，港超聯近年更加完善和走向產業化，感謝球迷在過去一年入場支持，亦希望球迷踴躍投票。今屆選舉設18個投票產生獎項，包括香港明星11人以及最重磅的香港足球先生，同晚亦會誕生聯賽金手套和神射手。去年在亞盃外主場對印度，攻入致勝12碼的史提芬彭尼拿被問到有沒有信心可以奪最佳港隊隊員時「肥彭」表示：「我一直都想變得更好，保持在頂尖的位置，如果有幸被選上我會感到高興。」投票預計下周開始於網上進行，並於5月31日舉行頒奬禮。

葉嘉宇覺得最佳門將最大對手是東區的保羅。攝影：魏國謙

標準流浪門將葉嘉宇今日成唯一港將出席記者會。攝影：魏國謙

標準流浪門將葉嘉宇今日成唯一港將出席記者會，他表示季前也估計不到可以打出亮眼表現，並感謝教練和支持他的人，對於最佳門將的競逐他說：「我覺得最大對手係保羅，我覺得佢今年好穩定，睇返東區今年失好少波佢好大功勞。」而對於香港足球先生的人選他則有私心推薦：「我私心就當然係流浪嘅球員，我私心就想樂仔（劉智樂）同伊巴謙攞。」

今季剛加盟傑志即助球隊奪聯賽冠軍的西班牙中場伊拿拉文迪。攝影：魏國謙

而今季剛加盟傑志即助球隊奪聯賽冠軍的西班牙中場伊拿拉文迪，他受訪時表示自己一直專注於團隊的成功，而今年亦的確成功了所以亦很高興，而對於個人奬項的爭奪他則表示：「我認為當贏得聯賽後，自然便會更接近個人奬項，另外因為傑志的踢法是以團隊為先，我也認為球隊有更多球員值得入選明星11人。」

「2025/26香港足球明星選舉」18項投票奬項：

香港足球先生（1人）

最佳教練（1人）

香港足球明星11人

最佳青年球員（2人）

最受球迷歡迎球員（1人）

球員之星（1人）

最佳港隊隊員（1人）

記者/攝影:魏國謙