英超│貝拿度施華世界盃前定去向 最有機會投巴塞隆拿或祖雲達斯

曼城中場貝拿度施華周四宣布今夏約滿後離隊，結束自己9年的藍月生涯。消息指這名31歲葡萄牙國腳希望於6月中世界盃展出決定下一站，目前以西甲巴塞隆拿和意甲祖雲達斯的機會最大，同時亦有可能離開歐洲到美國迎接新生活。

貝拿度施華希望世盃開鑼前決家新東家

貝拿度施華於2017年加盟曼城以來，共贏得18個錦標，英超、足總盃、聯賽盃、社區盾、歐聯、世界冠軍球會盃統統贏過。過去兩年已多次傳出他會離隊，藍月領隊哥迪奧拿亦已開綠燈，但最終留下來。此子如今終決定在季後約離開，結束9月藍月光景。意大利轉會專家羅馬諾透露，貝拿度施華為免影響葡萄牙的世界盃旅程，他決定在世盃6月中開鑼前確定新東家，到時可以更專注投入國家隊的備戰。

巴塞青睞已久 傳祖記已開出3年合約

這名31歲中場預計會留守歐洲球壇，繼續在高水平聯賽效力，巴塞隆拿和祖雲達斯機會最大。巴塞已關注他多時，教練費歷克亦希望引入一位具經驗的球員，帶領陣中一班年青小將，貝拿度是最佳人選。再者他約滿無需轉會費，適合仍陷財政困難的巴塞。而消息指老婦人已接觸其經理人文迪斯，並開出一份為期3年的合約。意甲節奏較慢，對抗亦較低，據悉他對轉戰意甲感到興趣。

有機會轉戰美職 體驗新生活

而羅馬諾續指，貝拿度亦不排除離開歐洲，到美國體驗截然不同的生活和體育文化。目前已有多支美職球隊初步表達興趣，並願意開出高額合約。