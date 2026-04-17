英超│車路士今夏或放走加拿祖 近期表現差明晚對曼聯料無得踢

今夏從曼聯轉投車路士的阿根廷鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)，在藍獅發展未如人意，據報球會對今夏出售他持開放態度，如有買家接觸並開出合理價錢，就會放人。而車路士明晚(18日)英超就會主場對紅魔，由於加拿祖近期表現差，多次被自家球迷柴台，今場或許如首循環般未必有機會上陣，無法倒戈鬥紅魔。

車路士對放走加拿祖持開放態度

加拿祖今季以4000萬鎊加盟車路士後，在51場各賽事中出場38次，僅21次正選，收錄8球4助攻，但其中6球在國內盃賽取得，英超和歐聯只入2球，表現掙扎。英國《太陽報》透露，藍獅主帥羅仙尼亞上任初期對他抱有希望，但他越踢越差，變成持保留態度。對此球會對今夏出售他持開放態度，如果有買家接觸並提出合理價錢，就會願意放人。

被自家球迷柴台 對曼聯未必有得踢

車路士本輪英超將會主場對曼聯，但加拿祖未必有機會證閒自己。皆因此子近兩輪英超僅後備上陣，上輪主場0:3不敵曼城，他替補出場23分鐘，每次觸球都被自家球迷柴台。此子於首循環作客紅魔時，坐足90分鐘板凳沒有出場，今仗或遇同一遭遇，未能上陣倒戈。