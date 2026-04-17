Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│車路士今夏或放走加拿祖 近期表現差明晚對曼聯料無得踢

足球世界
更新時間：15:05 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:05 2026-04-17 HKT

今夏從曼聯轉投車路士的阿根廷鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)，在藍獅發展未如人意，據報球會對今夏出售他持開放態度，如有買家接觸並開出合理價錢，就會放人。而車路士明晚(18日)英超就會主場對紅魔，由於加拿祖近期表現差，多次被自家球迷柴台，今場或許如首循環般未必有機會上陣，無法倒戈鬥紅魔。

車路士對放走加拿祖持開放態度

加拿祖今季以4000萬鎊加盟車路士後，在51場各賽事中出場38次，僅21次正選，收錄8球4助攻，但其中6球在國內盃賽取得，英超和歐聯只入2球，表現掙扎。英國《太陽報》透露，藍獅主帥羅仙尼亞上任初期對他抱有希望，但他越踢越差，變成持保留態度。對此球會對今夏出售他持開放態度，如果有買家接觸並提出合理價錢，就會願意放人。

被自家球迷柴台 對曼聯未必有得踢

車路士本輪英超將會主場對曼聯，但加拿祖未必有機會證閒自己。皆因此子近兩輪英超僅後備上陣，上輪主場0:3不敵曼城，他替補出場23分鐘，每次觸球都被自家球迷柴台。此子於首循環作客紅魔時，坐足90分鐘板凳沒有出場，今仗或遇同一遭遇，未能上陣倒戈。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
5小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
23小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
2小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
38分鐘前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
3小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
8小時前