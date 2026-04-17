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歐霸│維拉入4強如捧盃可戰歐聯 艾馬利：我想用英超排名去踢 指聯賽重要過歐霸

足球世界
更新時間：14:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:20 2026-04-17 HKT

阿士東維拉在周四歐霸8強次回合，主場4:0輕取博洛尼亞，兩回合計大勝7:1，躋身4強將與同樣來自英超的諾定咸森林爭奪決賽席位。該隊如果最終捧盃，就可以憑冠軍身份參加來屆歐聯，但「歐霸之父」、維拉主教練艾馬利矢言球隊想用英超排名去踢歐聯，多過靠歐霸盟主之名去參加，並指就算來到最後階段，仍覺得聯賽比歐霸重要。

近3季第2次躋身歐洲賽準決賽

今場維拉憑奧尼屈堅斯、貝安迪亞、摩根羅渣士和安斯干沙各入一球，地頭4球大炒博洛尼亞，總比數贏7:1，將與森林爭奪決賽席位。維拉3年來第2次殺入歐洲賽準決賽，而主帥艾馬利本身曾帶領西維爾及維拉利爾共4奪歐霸，是此賽最成功的教頭，有力捧盃而回。對此他滿意道：「我們在主場與球迷共同享受這時刻。球隊在這項賽事的成績和表現，我感到相當滿意。」

英超保前4比歐霸封王更重要

如果捧盃，維拉就可以用冠軍身份參加來季歐聯，無需理會英超成績，然而他們目前於英超排第4位，比身後的利物浦多3分，在尚餘6輪下形勢不俗。艾馬利表示相比之下，聯賽保前4位比歐霸奪冠更重要：「我們首要的任務，是踢好周日對新特蘭的聯賽。完成英超38輪，獲得歐戰資格是我們的第一目標。保持前4歐聯席位，才是最好的途徑。歐霸冠軍是通往獎盃的道路，亦是通往歐聯的道路，但我仍然覺得英超才是首要目標。」

維拉近3季第2次躋身歐洲賽準決賽。路透社
維拉近3季第2次躋身歐洲賽準決賽。路透社
維拉近3季第2次躋身歐洲賽準決賽。路透社
維拉近3季第2次躋身歐洲賽準決賽。路透社
艾馬利表示聯賽排前4比歐霸奪冠重要。路透社
艾馬利表示聯賽排前4比歐霸奪冠重要。路透社

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