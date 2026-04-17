Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐協聯｜水晶宮淘汰費倫天拿 將與薩克達爭入決賽

足球世界
更新時間：07:14 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:14 2026-04-17 HKT

水晶宮今晨於歐協聯8強次回合，雖然作客以1：2不敵費倫天拿，仍憑首回合主場大勝3球的優勢，總比數以4：2淘汰費倫天拿晉級。

水晶宮殺入歐協聯4強。美聯社
水晶宮殺入歐協聯4強。美聯社
費倫天拿次回合擊敗水晶宮，仍然出局。美聯社
費倫天拿次回合擊敗水晶宮，仍然出局。美聯社
水晶宮淘汰費倫天拿。美聯社
水晶宮淘汰費倫天拿。美聯社

次回合輸1：2照晉級

水晶宮帶著3球優勢出征意大利，開賽17分鐘便由伊斯美拿沙亞接應丹尼爾蒙路斯的傳中頭槌破網，將總比數拉開至4：0。費倫天拿隨後發力，先由古蒙臣於30分鐘射入由文德拉高拿博得的12碼扳平；下半場53分鐘，後備上陣的安度亞禁區外遠射得手，次回合比數反超前至2：1。

軒達臣屢救險球

面對費倫天拿傾力反撲，水晶宮門將甸軒達臣表現神勇，多次化解古蒙臣的威脅攻門，保住晉級資格。但水晶宮亦付出沉重代價，中場核心阿當禾頓及後衛麥辛斯拿確斯在上半場相繼因傷退下火線，領隊加士拿寄望兩人的傷勢並不嚴重。水晶宮最終於次回合以1：2不敵費倫天拿，兩回合計仍以4：2淘汰對手晉級，4強將面對烏克蘭勁旅薩克達。後者在次回合與 阿爾克馬爾踢成2：2平手，總比數贏5：2晉級。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
14小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
19小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
23小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
12小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
9小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
10小時前
校服衫領發黃 點算好？ 日網友教路 用2物瞬間去漬 KO衫領/袖口黃漬
校服衫領發黃點算好？日網友教用洗潔精+牙膏瞬間去漬 衫領袖口黃漬見效
食用安全
19小時前