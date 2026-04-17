歐協聯｜水晶宮淘汰費倫天拿 將與薩克達爭入決賽
更新時間：07:14 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:14 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:14 2026-04-17 HKT
水晶宮今晨於歐協聯8強次回合，雖然作客以1：2不敵費倫天拿，仍憑首回合主場大勝3球的優勢，總比數以4：2淘汰費倫天拿晉級。
次回合輸1：2照晉級
水晶宮帶著3球優勢出征意大利，開賽17分鐘便由伊斯美拿沙亞接應丹尼爾蒙路斯的傳中頭槌破網，將總比數拉開至4：0。費倫天拿隨後發力，先由古蒙臣於30分鐘射入由文德拉高拿博得的12碼扳平；下半場53分鐘，後備上陣的安度亞禁區外遠射得手，次回合比數反超前至2：1。
軒達臣屢救險球
面對費倫天拿傾力反撲，水晶宮門將甸軒達臣表現神勇，多次化解古蒙臣的威脅攻門，保住晉級資格。但水晶宮亦付出沉重代價，中場核心阿當禾頓及後衛麥辛斯拿確斯在上半場相繼因傷退下火線，領隊加士拿寄望兩人的傷勢並不嚴重。水晶宮最終於次回合以1：2不敵費倫天拿，兩回合計仍以4：2淘汰對手晉級，4強將面對烏克蘭勁旅薩克達。後者在次回合與 阿爾克馬爾踢成2：2平手，總比數贏5：2晉級。
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