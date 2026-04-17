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歐霸｜諾定咸森林淘汰波圖 42年來首晉歐洲賽4強

足球世界
更新時間：06:55 2026-04-17 HKT
發佈時間：06:55 2026-04-17 HKT

歐霸盃8強次回合，諾定咸森林主將迎戰波圖。兩軍首回合踢成1：1，次回合客軍8分鐘便少個，森林把握人多打人少的優勢，最終以1：0小勝，兩回合計贏2：1。森林42年來首次殺入歐洲賽4強，他們將與另一英超球隊阿士東維拉爭入決賽。

波圖8分鐘踢少個

波圖在英格蘭賽場的戰績持續低迷，歷來25戰不勝，今仗開賽僅8分鐘便有中堅碧拿歷克領紅牌被逐；他欲爭踢皮球但遲森林前鋒基斯活特一步，並鞋底印中對方小腿。森林把握人數優勢逼搶，並於12分鐘由基比斯韋特射門，省中對方球員改變方向下入網。基比斯韋特入球後的慶祝，獻給隊友艾利諾安達臣，後者的母親於賽前不幸離世。

森林次回合1：0波圖。美聯社
森林次回合1：0波圖。美聯社
基比斯韋特一箭定江山。美聯社
基比斯韋特一箭定江山。美聯社
波圖開賽8分鐘便踢少個。美聯社
波圖開賽8分鐘便踢少個。美聯社

基斯活特16分鐘傷出

但基斯活特因碧拿歷克的攔截受傷，僅上陣16分鐘便退下火線。森林隨後雖有奧馬利赫捷臣及梅里路等先後攻門，但均未能擴大比數，防線更面臨考驗。波圖下半場57分鐘曾有威廉高美斯接應左路傳中，近門撞射但中楣彈出，險些扳平。最終森林保住1：0勝局，兩回合計贏2：1晉級。

森林取得自1月以來首場主場勝利，更將各項賽事不敗紀錄延長至6場。森林將於4 月30日及5月7日與阿士東維拉交鋒，另一場4強則由布拉加鬥弗賴堡。

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