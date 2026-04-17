歐霸｜阿士東維拉大炒博洛尼亞晉級4強 將與諾定咸森林爭入決賽

阿士東維拉今晨於歐霸8強次回合主將迎戰博洛尼亞，首回合領先3：1的維拉，次回合以 4：0大炒對手，兩回合計贏7：1殺入4強。維拉在3季內第2次晉身歐洲賽4強，他們將與另一英超球隊諾定咸森林爭入決賽。

屈堅斯攻入效力維拉第100球。美聯社

維拉次回合4：0擊敗博洛尼亞。美聯社

「歐霸專家」艾馬利帶領維拉殺入4強。美聯社

屈堅斯入效力維拉第100球

維拉開賽16分鐘便打開紀錄，摩根羅渣士與貝安迪亞撞牆後落底線傳中，門前接應的奧尼屈堅斯輕鬆撞射入網；屈堅斯達成為維拉攻入百球的里程碑。25分鐘，維拉獲得12碼，但摩根羅渣士操刀博洛尼亞門將拉華利亞救出。但維拉只花44秒便找到入球；拉華利亞救出12碼後，博洛尼亞向橫邊解圍，貝安迪亞把握對方防線鬆懈突然變速，接應盧卡斯迪治尼的界外球，在窄角度射成2：0。

摩根羅渣士於39分鐘將功補過，接應隊長約翰麥堅傳送後，以左腳窄角度射入，終結個人11場的入球荒。半場領先3球的維拉，戰至89分鐘由安斯干沙埋齋，鎖定4：0的勝局，兩回合計以7：1大勝博洛尼亞晉級。維拉晉級後將與另一英超隊諾定咸森林，爭奪決賽席位，首回合將於4月30日舉行，由維拉與作客；次回合則於5月7日上演。值得一提的是，上一次於歐洲賽4強上演「全英格蘭」對壘，要數到2008/09球季歐聯阿仙奴鬥曼聯。