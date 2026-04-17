英超｜貝拿度施華今夏離開曼城 夏蘭特：最聰明的隊友

曼城貝拿度施華將於今夏合約屆滿後離隊。這名31歲葡萄牙國腳效力曼城9季，奪得6次英超及1次歐聯冠軍等無數榮譽。夏蘭特讚揚隊友無可取代：「他可能是我合作過最聰明的球員。」

夏蘭特接受《天空體育》訪問時，對施華表示敬意：「他控制比賽的方式、聰明才智⋯⋯他可能是我合作過最聰明的球員。過去9年他的表現簡直瘋狂，贏得了無數獎盃。他在三冠王球季的作用至關重要，不論是對拜仁還是對皇馬的入球，都顯示了他的重要性。」

貝拿度施華今夏將離開曼城。路透社

施華上月帶領曼城奪得聯賽盃冠軍。路透社

施華效力曼城9季，獲獎無數。路透社

施華：由少年夢想到曼城擁躉

施華昨晚透過Instagram發表長文，向領隊哥迪奧拿、隊友及球迷道別。他寫道：「9年前我帶著少年的夢想來到這裡，這座城市和這間球會給予我的，遠比我想像中多。我們共同創造的傳奇——百分奪冠、國內四冠王、三冠王、聯賽四連霸⋯⋯這些回憶將永遠珍藏在我心中。」他亦特別感謝家人在曼徹斯特的陪伴，並承諾離隊後將成為曼城的「終身支持者」。

連達斯：無法找到施華的替代者

早在4月4日曼城於足總盃以4：0大勝利物浦後，助教連達斯已率先披露施華即將離隊的消息。連達斯感慨道：「每個美好的故事都有終結的一天，施華是獨一無二的，你永遠無法找到完全相同的球員來取代他。」施華將在6月底合約到期後正式離隊。在此之前，他表示將與球隊一同在球季最後幾周全力拼搏。