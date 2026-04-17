Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜前奧地利門將曼寧加車禍逝世 曾助阿仙奴奪英超及足總盃冠軍

足球世界
更新時間：04:59 2026-04-17 HKT
發佈時間：04:59 2026-04-17 HKT

前阿仙奴及奧地利國家隊門將曼寧加（Alex Manninger）因交通意外不幸喪生，終年48歲。他的母會薩爾斯堡於社交平台X證實死訊並表示哀悼，隨後阿仙奴亦發表聲明表示「震驚及深切哀痛」。

曼寧加職業生涯最輝煌的時期，莫過於1997-2002年效力阿仙奴期間。在1997/98球季，他接替受傷的施文把關，在英超上陣7場，並在足總盃4強對韋斯咸的互射12碼大戰中救出關鍵球，成為球隊奪得聯賽及足總盃「雙料冠軍」的功臣之一。阿仙奴昨晚發表聲明，對卜日人卜曼寧加離世表示震驚與哀悼：「阿仙奴全體成員對曼寧加的離世，感到震驚與深切哀痛。在這個極度悲傷的時刻，我們與他的家人及親友同在。」

曼寧加車禍離世，終年48歲。路透社
曼寧加車禍離世，終年48歲。路透社
曼寧加曾經效力費倫天拿；今晨費倫天拿與水晶宮的歐聯協賽事前，有為曼寧加默哀。路透社
曼寧加曾經效力費倫天拿；今晨費倫天拿與水晶宮的歐聯協賽事前，有為曼寧加默哀。路透社
曼寧加曾經效力阿仙奴、利物浦、祖雲達斯等等。路透社
曼寧加曾經效力阿仙奴、利物浦、祖雲達斯等等。路透社

曾效力利物浦、祖雲達斯等

曼寧加在奧地利球會薩爾斯堡出道，之後曾效力阿仙奴期間共上陣64場，隨後轉戰多國聯賽，包括意甲的費倫天拿、祖雲達斯以及德甲的奧格斯堡。他在職業生涯尾聲曾效力利物浦，惟未有上陣紀錄。國際賽方面，他曾為奧地利上陣33次，並入選2008年歐洲國家盃決賽周大軍。作為曼寧加足球夢開始的地方，薩爾斯堡在聲明中寫道：「我們悼念前門將曼寧加，他在交通意外中不幸喪生。我們的思念與他的家人和朋友同在。願亞歷山大安息。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
13小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
18小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
22小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
11小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
54歲黎姿激罕晒性感比堅尼照 豐滿上圍火辣曲線盡現 三孩之母身材零走樣
影視圈
8小時前
美伊兩國否認同意延長停火。
01:58
伊朗局勢｜特朗普：以色列與黎巴嫩達成10日停火協議
即時國際
6小時前
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
00:34
河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！
即時中國
9小時前
京都男童棄屍案｜繼父「四大詭異行為」露端倪？ 前警探：或精心策劃殺人
京都男童棄屍案｜繼父「四大詭異行為」露端倪？ 前警探：或精心策劃殺人
即時國際
9小時前