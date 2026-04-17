英超｜前奧地利門將曼寧加車禍逝世 曾助阿仙奴奪英超及足總盃冠軍

前阿仙奴及奧地利國家隊門將曼寧加（Alex Manninger）因交通意外不幸喪生，終年48歲。他的母會薩爾斯堡於社交平台X證實死訊並表示哀悼，隨後阿仙奴亦發表聲明表示「震驚及深切哀痛」。

曼寧加職業生涯最輝煌的時期，莫過於1997-2002年效力阿仙奴期間。在1997/98球季，他接替受傷的施文把關，在英超上陣7場，並在足總盃4強對韋斯咸的互射12碼大戰中救出關鍵球，成為球隊奪得聯賽及足總盃「雙料冠軍」的功臣之一。阿仙奴昨晚發表聲明，對卜日人卜曼寧加離世表示震驚與哀悼：「阿仙奴全體成員對曼寧加的離世，感到震驚與深切哀痛。在這個極度悲傷的時刻，我們與他的家人及親友同在。」

曼寧加車禍離世，終年48歲。路透社

曼寧加曾經效力費倫天拿；今晨費倫天拿與水晶宮的歐聯協賽事前，有為曼寧加默哀。路透社

曼寧加曾經效力阿仙奴、利物浦、祖雲達斯等等。路透社

曾效力利物浦、祖雲達斯等

曼寧加在奧地利球會薩爾斯堡出道，之後曾效力阿仙奴期間共上陣64場，隨後轉戰多國聯賽，包括意甲的費倫天拿、祖雲達斯以及德甲的奧格斯堡。他在職業生涯尾聲曾效力利物浦，惟未有上陣紀錄。國際賽方面，他曾為奧地利上陣33次，並入選2008年歐洲國家盃決賽周大軍。作為曼寧加足球夢開始的地方，薩爾斯堡在聲明中寫道：「我們悼念前門將曼寧加，他在交通意外中不幸喪生。我們的思念與他的家人和朋友同在。願亞歷山大安息。」