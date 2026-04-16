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英超│曼聯卡域克平均於65分才首次換人 僅用3.5次換人被轟保守

足球世界
更新時間：17:46 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:46 2026-04-16 HKT

曼聯近4輪英超只得1勝2和1負，成績下滑令上任初期風評不俗的卡域克開始受到批評。這名一代紅魔中場接手曼聯後，平均到65分鐘才首次換人，而且場均僅用3.5個換人名額，被外界批評換人太遲兼太保守。

卡域克被外界批評換人太遲兼太保守。美聯社
卡域克被外界批評換人太遲兼太保守。美聯社

被轟換人太慢兼太遲

卡域克於1月中接手曼聯後領軍出戰了11輪英超，其臨場調動呈現越來越保守的傾向。統計顯示，他場均只用3.5次換人名額，在可換5人的情況下，這數字明顯低於英超的平均水平。而他第一次換人的平均時，是比賽進行到65分鐘，如果剔除因球員受傷退下火線而被逼做出的換人決定，時間更推遲到69分鐘，是整個英超首次換人最遲的教頭，外界質疑他太保守和太遲。

上場對列斯聯僅換2人受批評

以剛輪英超對列斯聯為例，球隊於落後兩球兼踢少一人下，卡域克仍遲遲沒有行動，直到70分鐘才換入麥比奧莫和達洛治。更令人意外的是，他全場只用這兩個換人名額，球隊末段圍攻列斯聯但無法士哥下，仍不肯換入約舒亞舒克斯和美臣蒙特等攻擊球員。消息指曼聯高層已質疑其領軍能力，正評估是否應該讓他轉正。

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