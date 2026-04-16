沙特聯│艾納斯贏波各賽17連勝 聯賽領先8分形勢大好 C朗首冠在望

周三沙特阿拉伯聯賽，艾納斯憑鋒將京士利高文一箭定江山，主場1:0擊敗伊蒂法克，將各賽事連勝走勢增至17場。而艾納斯於29輪聯賽收錄76分，踢多一場下領先次席希拉爾8分，尚餘5輪形勢大好，陣中攻擊皇牌兼隊長C朗拿度可望取得登陸沙特球壇後首個正式比賽冠軍。

艾納斯沙特阿拉伯聯賽憑鋒將京士利高文主場1:0擊敗伊蒂法克。路透社

艾納斯沙特阿拉伯聯賽憑鋒將京士利高文主場1:0擊敗伊蒂法克。法新社

艾納斯領先希拉爾8分

艾納斯今場面對伊蒂法克精銳盡出，並於31分鐘由翼鋒京士利高文左腳射入全場唯一入球，贏1:0袋走3分。該隊將各賽事連勝走勢增至17場，只計沙特聯賽則15連勝，賽後以76分繼續高踞榜首，比踢少一輪排次席的希拉爾多8分。由於艾納斯已完成了29輪，餘下5輪只要保持走勢，大有機會奪冠，取得近7年來首個沙特聯冠軍。

C朗加盟艾納斯4年未曾奪冠。路透社

C朗加盟艾納斯4年未曾奪冠。路透社

C朗加盟艾納斯4年未曾奪冠

C朗拿度於2022年加盟艾納斯後，僅在2023年贏過阿拉伯球會冠軍盃，但此賽事並非國際足協認可的比賽，只算是季前熱身賽，所以這名41歲葡萄牙巨星至今未曾為艾納斯取得正式比賽錦標，這個近在咫尺的沙特聯冠軍，可望成為登陸沙特球壇後首冠。