歐聯│卡馬雲加拖延時間領紅牌成皇馬罪人 失去金童光環淪為邊緣人

周三歐聯8強次回合，皇家馬德里作客拜仁慕尼黑3度領先都未能保住勝果，最終輸3:4，合計負4:6出局，末段領紅牌累球隊隨即連失2球的卡馬雲加(Eduardo Camavinga)責無旁貸。此子拖延時間取得第2面黃牌雖帶爭議，但他近年不但沒有進步，更由加盟時被寄予厚望的金童，淪為中場輪換人選，今夏預計將被賣走。

皇家馬德里歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑最終輸3:4，合計負4:6出局。路透社

卡馬雲加拖延時間 兩黃一紅被逐。法新社

卡馬雲加拖延時間 兩黃一紅被逐

卡馬雲加今場於61分鐘入替巴謙戴亞斯，並於78分鐘領取第一面黃牌。到86分鐘，他侵犯敵將哈利卡尼後，先用腳將皮球盤帶兩步，之後拾起再轉身，才把皮球放下，球證雲錫以拖延時間為由向他出示第二面黃牌，球隊打少一人下隨即連失2球輸波。皇馬上下對判決非常不滿，教練艾比路亞和右閘丹尼卡華積俱猛烈批評球證，但不少球證家認為判罰合理，拜仁前鋒哈利卡尼亦矢言：「規則就是規則，那確實是一張清晰的黃牌。我職業生涯都領取過幾張相似的黃牌。」

卡馬雲加拖延時間 兩黃一紅被逐。路透社

卡馬雲加拖延時間 兩黃一紅被逐。法新社

加盟皇馬兩年越踢越差

今仗的表演，是卡馬雲加在皇馬越踢越差的縮影。銀河艦隊於2021年簽入這名當時只有18歲的法國中場時，寄望他成為卻奧斯、莫迪歷的接班人，未來撐起球隊中場線，但他演出不穩定，組織等工作沒有進步，現時已淪落至並非球隊的必然正選，歐聯16強起未曾正選，今仗後備上陣出事。據報皇馬想放棄他，今夏將他放入轉會市場。