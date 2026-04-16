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歐聯│迪亞斯、奧利斯錄關鍵入球 拜仁英超淘寶策略正確

足球世界
更新時間：13:22 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:22 2026-04-16 HKT

拜仁慕尼黑在周三歐聯8強次回合，憑鋒將路易斯迪亞斯(Luis Diaz)和米高奧利斯(Michael Olise)於末段各入一球，主場4:3反勝皇家馬德里，兩回合率贏6:4，昂首晉級準決賽。迪亞斯和奧利斯是拜仁近2季從英超球會高價收購的戰將，加上哈利卡尼亦有好表現，今仗證明這支德甲豪門近年專注在英超淘寶的策略正確。

拜仁慕尼黑憑鋒將路易斯迪亞斯於末段入球，主場4:3反勝皇家馬德里。路透社
拜仁慕尼黑憑鋒將路易斯迪亞斯於末段入球，主場4:3反勝皇家馬德里。路透社
拜仁慕尼黑憑米高奧利斯於末段入球，主場4:3反勝皇家馬德里。法新社
拜仁慕尼黑憑米高奧利斯於末段入球，主場4:3反勝皇家馬德里。法新社

拜仁從英超淘寶有收穫

今場拜仁到88分鐘仍落後2:3，總比數賽和眼看要打加時之際，路易斯迪亞斯挺身而出射入世界波，米高奧利斯於補時4分鐘入另一個金球，兩人成為球隊反勝皇馬的關鍵人物。在兩回合中，迪亞斯攻入2球；奧利斯1球1助攻；哈利卡尼就1助攻2入球，3位前英超兵是拜仁的晉級功臣。

哈利卡尼就1助攻2入球助拜仁慕尼黑主場4:3反勝皇家馬德里。法新社
哈利卡尼就1助攻2入球助拜仁慕尼黑主場4:3反勝皇家馬德里。法新社

奧利斯、迪亞斯、卡尼組成超級三叉戟

拜仁近年專注在英超淘寶，過去3年先後以高價簽下卡尼、奧利斯和迪亞斯，組成效率高企的進攻三叉戟，時隔一屆重返歐聯4強。奧利斯對自己的入球都相當滿意：「我在比賽大部份時間都不停嘗試。那是一腳好射門，我相當滿意。」迪亞斯就指今仗的士哥是生涯最佳入球之一：「我覺得它至少排前3，甚至是第1位。回顧我入過的關鍵入球，這球是我最喜愛之一，也是意義最重大的一個。」
 

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