歐聯│阿仙奴首次連續兩年入4強 阿迪達好自豪：140年高難度成就﹗

周二歐聯8強次回合，阿仙奴主場與士砵亭賽和0:0，兩回合計贏1:0，成功完成晉級準決賽的任務。槍手取得4強席位的過程並不精彩，外界對主教練阿迪達更口誅筆伐，但球隊歷史上首次連續兩季躋身歐聯準決賽，連功勳教頭雲加都未能做到，故阿帥懶理批評仍自豪稱，這是阿仙奴隊史140年來的高難度成就。

歐聯8強次回合阿仙奴主場與士砵亭兩回合計贏1:0，成功完成晉級準決賽的任務。新華社

隊史140年來首次連續入歐聯4強

阿仙奴作為英超領頭羊，本系列賽面對來自葡超的士砵亭未能展現霸氣，兩回合計僅得5次中目標攻門，預期入球值(xG)只有1.42球。該隊傳奇射手亨利亦看不過眼，直斥球隊和主帥阿迪達欠激情；前利物浦中堅加歷查亦指槍手去到賽季關鍵階段沒有令人信服的表現，鋒線無足夠的實力和巨星級人物，無辦法奪冠。

阿迪達做到連功勳教頭雲加都未能做到的“成就”。法新社

阿迪達做到連功勳教頭雲加都未能做到的“成就”。路透社

阿迪達稱好自豪 慶祝完才準備對曼城

然而他們連續兩季晉級歐聯4強，是隊史140年來首次，曾領軍3奪英超的雲格都未能做到，難怪阿迪達自豪地說：「這是140年來從未有過的成就，可見難度之大。感謝所有球員和球會每一個人，我們應該感到自豪。這場比賽不完美，我們還有很多需要改進的地方，但我們已經達到目標，更是球隊應得的。」這名西班牙籍教頭續指會好好慶祝，之後才準備周日英超作客曼城的天王山之戰。

阿仙奴對士砵亭平歐聯8強最少入波紀錄。路透社

阿仙奴歐聯主場對士砵亭在沒有具威脅埋門下互交白卷。新華社