歐聯│拜仁高水平大戰雙殺皇馬入準決賽 阿仙奴「低質」過關捱轟 傳奇槍手睇唔過眼

周三上演的2場歐聯8強次回合賽事，刺激程度和口碑截然不同。拜仁慕尼黑與皇家馬德里合演一場精彩的對攻大戰，共炮製7個入球，最終前者在末段連入兩球主場贏4:3，兩回合計勝6:4，霸氣躋身4強；而阿仙奴主場對士砵亭變成「低質」對決，雙方沒有具威脅埋門下互交白卷，槍手總比數險勝1:0，其傳奇射手亨利不滿球隊兩回合踢得差，直斥球隊無「火」無進攻能力。

阿仙奴歐聯主場對士砵亭在沒有具威脅埋門下互交白卷。新華社

拜仁戲劇性反勝4:3

首回合拜仁和皇馬放開懷抱進攻，今場繼續以攻代守，半場已有5個入球，主場出擊的前者兩度追平仍落後2:3。他們於末段把握皇馬中場卡馬雲加兩黃一紅被逐的優勢，由鋒將路易斯迪亞斯和米高奧利斯各入一球，戲劇性地反勝4:3，總比數贏6:4雙殺銀河艦隊，準決賽將鬥巴黎聖日耳門。

周三歐聯8強次回合賽事拜仁慕尼黑與皇家馬德里合演一場精彩的對攻大戰。法新社

皇馬、拜仁兩回合xG高達9.39球

拜仁今仗預期入球值(xG)達到2.14球，連同首回合的2.99球，兩場高達5.13球；皇馬兩回合則為4.22球，雙方合共9.39球，最終出場10個入球，彼此在進攻端都交出最高水平。拜仁中場甘美治矢言比賽好睇：「這是一場跌宕起伏定的大戰，觀眾肯定看得過癮，我們為贏波感到高興。」然而他仍不滿足，指競技水平不算太高，返回更衣室要好好檢視。

皇馬、拜仁兩回合xG高達9.39球。路透社

皇馬、拜仁兩回合xG高達9.39球。路透社

阿仙奴「低質」過關 兩回合xG僅1.42

另一場的進攻水平相差極遠，阿仙奴和士砵亭各有1次中目標攻門下，彼此無法取得入球賽和0:0，前者靠首回合的一球入球總比分贏1:0，將與馬德里體育會爭入決賽。槍手和士砵亭今場的預期入球值分別只有0.64球和0.29球，合共僅0.93，首回合兩隊分別為0.78球及0.84球，雙方兩回合預期入球值低見2.55球，精彩場面欠奉。

阿仙奴對士砵亭平歐聯8強最少入波紀錄。路透社

平歐聯8強最少入波紀錄

兩場僅得1個入球，這場比賽並列為歐聯史上最少入球的8強系列賽，槍手名宿亨利亦睇唔過眼：「(主教練)阿迪達賽前表示會有激情，請問在那裡？今晚我看不見，亦不想再看到這樣的表現了。我想看到球隊有激情。」槍手鋒將加比爾馬天尼利亦承認球隊在一些環節要有更好表現。