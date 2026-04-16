歐聯｜阿仙奴淘汰士砵亭 隊史首次連續兩季入4強

阿仙奴今晨於歐聯8強次回合，以0：0賽和士砵亭。「兵工廠」憑首回合贏1：0的優勢晉級，是隊史首次連續兩季打入歐聯4強，成為今季唯一仍然生還的英超代表。

士砵亭上半場攻勢較入肉

「兵工廠」上周首回合在葡萄牙作客，靠夏維斯於末段一箭定江山，帶着1球領先優勢回到主場出戰次回合。阿仙奴今場開段表現積極，但儘管控球時間佔優，上半場反而是士砵亭的攻勢更具威脅。坦卡奧、柏度干卡維斯先後製造埋門機會，但均無功而還。士砵亭上半場最具威脅的埋門，當數麥斯阿拿奧祖於禁區內傳中，卡馬圖左腳窩利射中柱。兩軍半場互無紀錄。

馬度基傷出。美聯社

阿迪達連續兩季領軍殺入歐聯4強。美聯社

賴斯的傷勢原本無可能上陣，但他最終出場並踢足90分鐘。美聯社

至於阿仙奴今場最具威脅的攻勢，要數到賽事尾聲一次右路角球，伏兵遠柱的杜沙特無人看管下頭槌頂中柱。阿仙奴最終於主場以0：0賽和士砵亭，兩回合計以1：0險勝晉級，是隊史首次連續兩屆殺入歐聯4強，將與馬德里體育會爭入決賽。阿仙奴去季於4強、兩回合計以1：3不敵巴黎聖日耳門出局。

阿迪達盛讚「原本無可能上陣」的賴斯

阿仙奴領隊阿迪達賽後盛讚「原本無可能上陣」的賴斯：「他直至今天仍然感到不舒服，但每名球員都盡全力出場，貢獻自己的所有。隊友將隊長臂章交到賴斯手上，是因為他值得擁有。」賴斯最終正選上陣，並踢足90分鐘。但今場「槍手」有馬度基於63分鐘傷出，阿迪達表示暫時未知愛將傷勢，「似乎是膝部有問題，因此我們要將他調離陣」。