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英超｜利物浦自由身失多員大將 史洛特：要買新兵必須先賣人套現

足球世界
更新時間：05:46 2026-04-16 HKT
發佈時間：05:46 2026-04-16 HKT

利物浦今季季尾勢將經歷另一次重組。領隊史洛特表示今夏若要收購新援，必須先出售球員套現，方可籌措所需資金。

利物浦去年夏天豪擲破紀錄的4億4650萬鎊重組，惟今季表現未如預期，今季季尾又有穆罕默德沙拿和安德魯羅拔臣兩名長期效力的戰將離隊，加上前鋒艾基迪基剛剛重創，預計來季季初需要缺陣。

羅拔臣今夏將以自由身離開利物浦。美聯社
羅拔臣今夏將以自由身離開利物浦。美聯社
沙拿將離開效力多年的利物浦。美聯社
沙拿將離開效力多年的利物浦。美聯社
今季加盟的艾基迪基重傷。美聯社
今季加盟的艾基迪基重傷。美聯社

「紅軍」去年能夠大手筆買人，與賣走多名球員套現有關，但今季季後能夠再次大灑金錢存疑。史洛特表示：「阿歷山大阿諾特以自由身離隊，今季我們再將免費失去沙拿和羅拔臣。球會的營運模式意味著我們通常需要先賣球員，才有資金購入新援。這是嚴峻的挑戰。去年球季已是如此，今個夏天同樣困難重重。」

干拿迪續約遲遲未達共識

今季引入的阿歷山大伊沙克重傷長唞後復出不久，又到艾基迪基重創，史洛特補充：「我們引進了不少出色的天才球員，希望他們屆時均能保持健康，大多數人更將迎來在英超的第二個賽季。正如我多次強調，球隊的前景相當樂觀，尤其是若能在今夏優秀球員離隊後，再適當羅致幾名質素上乘的新援。」值得一提的是，守將伊巴希馬干拿迪的前途同樣充滿變數。他迄今未能與球會就續約達成共識，令利物浦面臨壓力，或須於今夏將其出售，以免明年合約屆滿後再次免費失去一員大將。

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