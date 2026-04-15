歐聯│阿仙奴完善死球武器庫 加練界外球30分鐘 球迷：練好進攻套路先啦﹗

阿仙奴今晚歐聯8強次回合將於主場對士砵亭，他們近期入球數字大減，或許需要使用新「武器」爭取入球。該隊於去年12月聘請星級界外球教練哥尼馬克加入團隊，經常加練30分扔界外球，進一步豐富死球戰術，但網民對此並不賣帳，矢言槍手應練好進攻套路，而非苦練界外球。(Now638台周四凌晨3:00直播)

阿仙奴今晚歐聯8強次回合將於主場對士砵亭。法新社

加練30分鐘界外球 增加死球武器

阿仙奴近年在死球教練祖華帶領下，經常憑罰球和角球取得士哥，本季英超的角球入球數佔總入球26%。該隊在去年尾進一步完善死球武器庫，聘請曾在利物浦任教多年、有「界外球教父」之稱的哥尼馬克為界外球教練，希望將界外球成為入球來源之一。知情人士透露，哥尼馬克經常會抽出30分鐘進行額外的界外球訓練，專門拍導迪格蘭賴斯、祖利安添巴等臂力十足的球隊，希望他們可以將界外球扔得更遠，直飛門前有角球的效果。

球迷不滿只重死球 希望球隊加練進攻套路

哥尼馬克表示：「我是訓練扔界外球的智慧。讓他們準確地知道甚麼時候要快速扔界外球，甚麼時候應放慢速度等。」槍手過去3場各賽事僅入3球，今場對士砵亭如果想在首回合贏1:0的基礎上晉級，或許需要界外球這個新武器，但球迷們不滿他們只著重死球訓練，紛紛表示應該多練進攻套路。

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不少阿仙奴球迷擔心球隊會失冠。路透社

不少阿仙奴球迷擔心球隊會失冠。路透社