歐聯│奧士文尼迪比利終回勇 梅開二度重現金球獎得主風采

巴黎聖日耳門鋒將奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)在周二歐聯8強次回合成為主角，包辦2個入球領軍作客2:0擊敗利物浦，總比數贏4:0晉級。這名應屆金球獎得主和世界足球先生，自當選後持續受傷患困擾而影響表現，最近終擺脫傷患回勇，今場2個入球重現威力。

奧士文尼迪比利包辦2個入球領軍作客2:0擊敗利物浦。法新社

奧士文尼迪比利包辦2個入球領軍作客2:0擊敗利物浦。法新社

迪比利梅開二度回復光采

奧士文尼迪比利今季先後拉傷大腿和小腿肌肉，未能持續上陣影響表現，由8月開季到25年尾，失去金球獎得主的風采。幸好這名28歲法國鋒將最近終於全面擺脫傷患，今場對利物浦先在禁區頂勁射得手，之後再在一次精彩的組織中近門射入，包辦兩個入球。此子近4場各賽事收錄4入球1助攻，陣上參與度極高，盤球、射門、策劃和配合都重返上季水準，表現出色。

近4場4球1助攻回勇及時

他賽後喜言：「這兩個入球都很漂亮，我感到非常高興。第1球是基華拉斯基利亞的助攻；第2球巴特利巴高拿也做了精采的工作，我對這兩個入球都很滿意。」中場祖奧尼維斯亦指很開心見到丹比利再次幫助球隊，並慶幸自己與他是隊友，而不是對手。

迪比利梅開二度回復光采。路透社

迪比利梅開二度回復光采。新華社