歐聯｜巴塞隆拿出局心有不甘 拉芬夏怒轟球證：比賽被徹底搶劫了！

巴塞隆拿在周二的歐聯八強次回合中，雖然作客以2:1力克馬德里體育會，但仍以總比數2:3憾負，宣告出局。賽後，因傷缺陣、只能在場邊觀戰的巴塞翼鋒拉芬夏（Raphinha）怒不可遏，他將矛頭直指當值球證，怒轟其在比賽末段的紅牌判決，是「徹底搶劫」了巴塞的晉級希望。

斥球證判決令人難以置信

今仗巴塞憑藉著小將也馬（Lamine Yamal）及費蘭托利斯（Ferran Torres）的早段入球，一度將總比分扳平。然而，馬體會由盧卡文（Ademola Lookman）攻入關鍵一球，再度取得領先。比賽末段，當巴塞傾力反撲之際，中堅艾歷加斯亞（Eric García）因一次「最後一人」的攔截，被球證直接出示紅牌驅逐離場，令巴塞的反撲希望徹底幻滅。

賽後，拉芬夏對此判決極度不滿：「這場比賽被徹底搶劫了！球證有很多問題，他作出的一些決定令人難以置信。我不知道馬體會犯了多少次規，而他一次牌都沒有出。」

連續兩場受球證爭議困擾

這已是巴塞隆拿連續第二場歐聯比賽，因球證的爭議判決而感到憤怒。拉芬夏質疑道：「一個人犯一次錯是人之常情，但在另一場比賽中再次發生？我們踢得非常好，但這次晉級資格就這樣被搶走了。我真的很想知道，為什麼球證會如此害怕巴塞晉級。」

費歷克：我們值得晉級

儘管最終出局，但巴塞主帥費歷克（Hansi Flick）仍對球隊的表現感到自豪：「我們今晚上半場踢得非常出色，我們本應攻入更多入球。綜觀兩回合比賽，我們值得晉身四強。我為球員們在場上展現的心態和態度感到驕傲。」

費歷克表示，雖然對歐聯出局感到失望，但球隊仍會將目標轉移到聯賽，力爭衛冕西甲冠軍：「下一步是贏得西甲冠軍，我們仍在正軌上。我們有一支年輕的球隊，他們下季可以而且將會繼續進步。」