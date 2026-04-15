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歐聯│利物浦輸波史洛特「輸人唔輸陣」 對PSG主導比賽無球隊做到 「我隊波前途光明﹗」

足球世界
更新時間：12:24 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:24 2026-04-15 HKT

利物浦未能創造奇蹟，周二歐聯8強次回合主場0:2不敵巴黎聖日耳門(PSG)，兩回合計大敗0:4，無緣準決賽。然而紅軍今場主導比賽，射門次數、預期入球值(xG)、控球率和角球數目都大幅領先，主帥史洛特賽後「輸人唔輸陣」，直言球隊表現佳，沒有球隊面對PSG可以統治賽事，更稱球隊有前途光明。

史洛特表示利物浦「輸人唔輸陣」。新華社
史洛特表示利物浦「輸人唔輸陣」。新華社

統計數據利物浦贏PSG

今場利物浦在統計數字比PSG優勝，21次射門比後者多9次，角球亦以8:2大幅領先，控球率則有53%，預期入球值達到1.94球，較客軍的1.25球高一截，可是他們一球不入，更兩度失守輸0:2，兩回合都以相同比數落敗。他們在這個系列賽未能入波兼被雙殺，是2005至06球季16強對賓菲加後，再次於歐聯淘汰賽嘗到遭雙殺兼沒有入球的滋味。

史洛特：球隊前途一片光明!

贏數據輸比賽，紅軍教頭史洛特滿意過程：「對比上周，我們取得了很大進步。我必須高度贊揚球員們的努力付出，亦高度贊賞球迷，感謝他們幫助我們執行比賽計劃。我們在主場證明，可以與歐聯冠軍抗衡，並且成為主導比賽的一方，沒有多少球隊能夠像我們一樣。」這名荷蘭籍主帥更指球隊可以走到好遠：「我想說，這支球隊、這家球會看起來非常光明。」

同時史帥表示紅軍配得上入歐聯8強，既然有這樣的水平，餘下球季就要爭取保住英超前5名，繼續參加來屆歐聯賽事。

利物浦歐聯8強次回合主場0:2不敵巴黎聖日耳門。新華社
利物浦歐聯8強次回合主場0:2不敵巴黎聖日耳門。新華社

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