歐聯｜利物浦VAR判決惹爭議 前英超球證斥12碼被推翻屬錯誤

利物浦在歐聯八強次回合主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG）的生死戰中，一個極具爭議的VAR判決，令他們錯失了扳平總比分的黃金機會。球證馬里亞尼（Maurizio Mariani）原已判罰十二碼，但經VAR介入後卻推翻原判。對此，前英超著名球證卡頓保（Mark Clattenburg）直斥，VAR的介入是錯誤的決定；而名宿舒利亞（Alan Shearer）亦認同，紅軍理應獲得該個十二碼。

非明顯誤判VAR不應介入

事發於上半場，利物浦中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在禁區內被對方守將威廉柏曹（Willian Pacho）踢中倒地，球證第一時間直指十二碼點。然而，VAR介入，建議球證到場邊觀看重播，最終推翻了原判。

前英超球證卡頓保對此判決表示強烈質疑：「我們每次都在談論『清晰而明顯的錯誤』，但當你看到麥亞里士打的腳上有接觸時，人們或會說那很輕微，但那並非錯誤，那裡確實有接觸。一旦球證在場上作出了判決（十二碼），我預期這個判決會被維持。如果他當初沒有判罰，我會接受VAR不介入。但既然場上的決定是十二碼，我認為就應該維持原判。」他認為，VAR在此情況下介入，並不符合「清晰而明顯的錯誤」的原則。

舒利亞：麥亞里士打聰明地贏得犯規

英格蘭傳奇射手舒利亞，亦對這個改判感到難以置信，他說：「我也感到非常驚訝，因為麥亞里士打做得非常好，他嘗試去保護皮球，並引誘柏曹作出攔截。一旦柏祖嘗試搶球但沒有成功，並確實與對方有接觸，而球證亦已作出判決，我真的、真的對這個改判感到驚訝。」他認為，麥亞里士打是聰明地利用身體護球，從而博得犯規，球證最初的判決是完全正確的。這個被推翻的十二碼，最終亦為利物浦今場的敗局埋下了伏筆。