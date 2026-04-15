歐聯│PSG雙殺利物浦兼零封 隊長發衛冕宣言：我們比上季更強﹗

周二歐聯8強次回合，巴黎聖日耳門(PSG)作客2:0擊敗利物浦，兩回合計大勝4:0，成為歷來第2支於歐聯淘汰賽淨勝紅軍4球的球隊，展現超班實力。該隊隊長馬昆奴斯哥利亞和中場祖奧尼維斯完成雙殺和零封後，霸氣地發表衛冕宣言，指球隊比上季更好，更有經驗和實力，有信心衛冕歐聯冠軍。

聖日耳門兩回合俱贏2:0

帶著2球領先優勢到訪晏菲路球場的聖日耳門，甫開賽採取主動，製造多次入球機會，未能把握下就稍為縮後防線，讓利物浦主導比賽，他們就以頑強的防守力保不失。他們到末段再發起進攻，靠鋒將奧士文尼迪比利兩個精彩的入球鎖定勝局，最終贏2:0，總比數大勝4:0躋身準決賽，將與皇家馬德里或拜仁慕尼黑的勝方爭入決賽。

PSG歐聯淘汰賽4連勝

作為衛冕冠軍，PSG於今屆歐聯淘汰賽4連勝，各賽事則連贏5場狀態大勇，今輪雙殺和零封利物浦，令後者繼2005至06球季16強對賓菲加後，再次於歐聯淘汰賽嘗試雙殺兼沒有入球的滋味。而他們亦成為歐聯歷史上第2支於兩回合系列賽淨勝紅軍4球或以上的球隊，上一支是2022至23球季的皇家馬德里，當時合計贏6:2。

馬昆奴斯：我們比上季更好更強

聖日耳門盡展霸氣，中堅馬昆奴斯哥利亞直言球隊比上季奪季時更出色：「我認為今季比上季更好。去年的經歷給我們更多經驗，讓我們知道到了特定時候需要做甚麼，知道在作客環境要做甚麼，知道比賽中會遇到的困難和時刻。我認為球隊在今年更有動力。」中場祖奧尼維斯更高調發表衛冕宣言：「PSG是一家不斷成長的球會。我相信球隊可以贏得很多歐聯冠軍。我希望亦有信心可以做到，我會與球會一起成長。」