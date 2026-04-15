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歐聯｜艾基迪基重創恐長休九個月 利物浦爭歐聯席位響警號

足球世界
更新時間：11:10 2026-04-15 HKT
發佈時間：11:10 2026-04-15 HKT

利物浦在歐聯八強次回合主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG）的比賽中，遭受了雙重打擊。他們不但最終被淘汰出局，陣中前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）更在倒戈舊主時，於無人接觸的情況下痛苦倒地，疑似跟腱斷裂，據專家預測有可能要休息9個月，嚴重打擊紅軍爭英超前五歐聯席位。

史諾特指情況不妙

事發於上半場，這位法國前鋒在一次加速跑動中，未有與任何球員發生碰撞便突然倒地，表情極度痛苦。他隨即接受軍醫治理，並需由擔架抬離球場，更在半場時已直接離開晏菲路回家。領隊史諾特賽後難掩憂慮：「情況不太好。我想我們都看到，那看起來不妙。輸掉一場比賽已經很難受，但又一次失去一名球員，這在今季已發生太多次了。這對他來說尤其艱難。」

專家預測跟腱斷裂長休9個月

根據傷患專家分析，艾基迪基受傷的地方，是典型的跟腱斷裂「非接觸性發力」模式，加上他倒地後觸摸其跟腱及小腿位置，情況令人極不樂觀。若經掃描後證實為跟腱斷裂，預計康復期將長達七至九個月，意味著他不但今季提早「收咧」，更將錯過下個賽季的大部分賽事。

爭歐聯席位現暗湧

這次重創對利物浦的打擊是致命的。他們在歐聯出局後，目前唯一的目標，就是在英超聯賽中力保前五位置，以取得下屆歐聯的入場券。然而，在球季的關鍵衝刺階段，失去一名主力前鋒，無疑為他們的爭五前景蒙上了一層厚厚的陰影。球隊在今季飽受傷病潮困擾，如今再添一名長期傷兵，史諾特的排兵佈陣將面臨更嚴峻的考驗。

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