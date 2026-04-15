歐聯｜利物浦次回合吞PSG兩蛋出局 VAR吹走12碼惹爭議

歐聯8強次回合，利物浦次回合主場迎戰衛冕的巴黎聖日耳門（PSG），以0：2落敗，兩回合計以0：4出局；今場VAR曾吹走利物浦12碼惹來爭議。「紅軍」出局之餘，更有前鋒艾基迪基重創，雪上加霜。

艾基迪基重創

利物浦首回合作客以0：2先敗一仗，次回合回到主場再次失利。PSG於17分鐘有一次具威脅埋門，奧士文尼丹比利於小禁區無人看管下轉身起腳但高出。利物浦之後收到壞消息，前鋒艾基迪基想起步追波時，自行倒地，史洛特賽後表示愛將「傷勢似乎不妙」。

馬昆奴斯哥利亞熱血擋走雲迪積克的補射。美聯社

史洛特領軍的利物浦，於歐聯8強出局。美聯社

艾基迪基重創。美聯社

丹比利梅開二度。美聯社

後備入替艾基迪基的穆罕默德沙拿，在31分鐘製造一次黃金機會，他於右路傳中，門前的米路斯卻基斯與PSG守將搶點，將皮球踢向網窩，但PSG門將沙科諾夫反應快撲出，雲迪積克隨即補射，再被PSG守將馬昆奴斯哥利亞熱血飛身擋走。兩軍半場互交白卷。

球證到場邊翻看VAR後，推翻判決，吹走利物浦12碼。美聯社

下半場64分鐘出現爭議一幕，麥亞里士打於禁區內接應傳送，食好身位下被PSG的威廉柏曹從後侵犯倒地，球證直指12碼點。但及後球證被提示翻看VAR，他到場邊睇片後改變判決，吹走利物浦12碼。安古莫夏於71分鐘於左路帶橫起右腳射地波，PSG門將沙科諾夫落地夠快阻擋皮球入網。

丹比利梅開二度

就在兩分鐘後，利物浦失守，尤如被判「死刑」。PSG由丹比利於禁區外起左腳燙入，73分鐘打開紀錄之餘將總比數拉開至3：0，重創利物浦士氣。丹比利於91分鐘再單刀破網，個人梅開二度，助PSG次回合以2：0擊敗利物浦。紅軍兩回合計以0：4落敗，8強止步。