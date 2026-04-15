歐聯｜連追兩球功虧一簣 十人巴塞贏波出局 馬體會晉4強

歐聯8強次回合，巴塞隆拿與馬德里體育會合演西甲內訌。首回合落後兩球的巴塞，次回合初段發揮出色連入兩球扳平，惟最終十人應戰下，雖以2：1取勝，但兩回合計以2：3落敗。馬體會晉身4強。

巴塞首回合以0：2落後，他們次回合作客馬體會有個好開始。巴塞於4分鐘打開紀錄，他們於前場逼搶得手，逼得馬體會後防傳球失誤，費倫托利斯隨即直線助攻，最終由拉明耶馬單刀建功。24分鐘，費倫托利斯接應丹尼爾奧莫的傳送，順勢轉身帶入禁區，起左腳破網，為巴塞射成2：0，兩回合計追成2：2平手。

馬體會到31分鐘扳回一成，基沙文回後防迎波，並第一時間交出直線予右路的馬高斯洛蘭迪，後者盤球至禁區邊並傳中，最終盧卡文為馬體會射成1：2，總比數再次領先3：2完半場。

耶馬4分鐘為巴塞開紀錄。美聯社

馬體會殺入歐聯4強。美聯社

巴塞兩回合均要十人應戰，於8強出局。美聯社

費倫托利斯食詐糊

下半場51分鐘，盧卡文於禁區外遠射僅僅斜出。4分鐘後，巴塞將皮球送入網窩，簡些路於左路橫傳至中路，之後巴塞球員幾腳短傳配合後，由加維起腳被擋出，費倫托利斯第一時間補射入網。但VAR翻看後判越位在先，入球無效。

巴塞兩回合均有戰將領紅

巴塞更於80分鐘收到壞消息，馬體會的直線撕破巴塞後防，阿歷山大索洛夫獲得單刀的機會，巴塞守將艾歷加西亞拉跌對方，最終被罰紅牌離場。值得一提的是，巴塞兩回合均有球員由作為最後一名守將、破壞單刀機會而領紅牌被逐；首回合古巴斯因侵犯單刀突破的基利安奴施蒙尼被逐，令巴塞44分鐘起踢少個。

巴塞於下半場補時階段有一次黃金機會，但朗奴阿拿奧祖接應右路傳中，近門頂高。最終巴塞次回合雖以2：1擊敗馬體會，但兩回合計輸2：3，8強出局。