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英超｜加拿祖TikTok車路士影片全删 日前剖白離開曼聯心境

足球世界
更新時間：04:51 2026-04-15 HKT
發佈時間：04:51 2026-04-15 HKT

阿歷真度加拿祖今季由曼聯轉投車路士，在新東家的際遇未算理想，目前仍未企穩正選席位。加拿祖在日前的訪問剖白離開曼聯前的爭議，近日又被發現其TikTok帳戶所有車路士相關影片均已删走。

車路士軍心不穩，安素費南迪斯因為皇家馬德里相關言論被內部停賽，加拿祖亦似乎有所動靜。根據《talkSPORT》的報道指，加拿祖已經將其TikTok帳戶中，所有車路士相關的影片删除，並轉發兩條曼聯相關的影片。

加拿祖將其TikTok帳號車路士相關的影片全部删除。美聯社
加拿祖將其TikTok帳號車路士相關的影片全部删除。美聯社
加拿祖仍未站穩車路士正選。美聯社
加拿祖仍未站穩車路士正選。美聯社
加拿祖今季由曼聯加盟車路士。法新社
加拿祖今季由曼聯加盟車路士。法新社

回憶離開曼聯前：做了一些壞事

加拿祖這個舉動，在他接受Premier League Production的訪問後幾天出現。他在該訪問提及舊東家曼聯，並回憶自己離開「紅魔」前的某些舉動：「我記得最後6個月，與過往的上陣不同。我開始坐冷板，這並不是太壞的事，我當時只有20歲。但當時我覺得，我一定要每場都上陣。我開始做一些壞事。」

但加拿祖補充對於加盟車路士感到驕傲，而對於曼聯他表示：「我沒有任何壞話可以講。那只是一個我人生改變的時刻，然後生命繼續走下去。我沒有任何後悔。」他又認為目前狀態仍未達高峰，「這只是開始，更多會陸續有來，有時候首季會比較困難，但我每場都會竭盡全力」。

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