歐聯｜阿仙奴誓止頹勢爭入4強 阿迪達籲麾下「無所畏懼 燃盡一切」

阿仙奴由上月的爭四冠王夢，經過數場後已經只餘兩冠可爭，其中他們將於今晚深夜將於歐聯4強次回合鬥士砵亭。領隊阿迪達在賽前記者會被問及對球員的要求是什麼時，他表示：「無所畏懼，燃盡一切。」

「兵工廠」今季四冠王夢，於3月23日英格蘭聯賽盃不敵曼城後破碎，接著在英格蘭足總盃8強不敵修咸頓出局，令他們只餘英超和歐聯兩條戰線。但阿仙奴在英超上場不敵般尼茅夫後，榜首領先優勢只餘6分，兼比次席的曼城踢多場。

賴斯今晚深夜上陣成疑。美聯社

阿仙奴為今晚深夜歐聯8強次回合備戰。美聯社

阿迪達呼籲麾下「無所畏懼，燃盡一切」。

「要把握每次機會」

對於阿仙奴來講，戰況較為明朗的可能是歐聯，他們於上周首回合作客以1：0擊敗士砵亭，今晚深夜將於主場出戰次回合。近況低沉，阿迪達在關鍵時刻的領軍能力受到質疑。備受壓力的他，在賽前記者會回應記者提問時表示：「無所畏懼，燃盡一切，就是這麼簡單。這是希望從球員身上看到的，這亦包括我自己。要把握每次機會。」

賴斯上陣成疑

但在今晚深夜賽前，阿仙奴收到壞消息，中場大場迪格蘭賴斯受傷缺席周二的操練，是役上陣成疑。阿迪達回應時表示：「我們要等到明早，了解幾名球員的情況，才可以做正確的決定。賴斯上陣很多場，這是其中一個問題，但他必定會盡一切努力，爭取列陣。」