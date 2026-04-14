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英超│利辛度馬天尼斯領紅牌 3位阿根廷球員「黑」到貼地 輸波兼受打擊

足球世界
更新時間：17:22 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:22 2026-04-14 HKT

曼聯中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martínez)周一英超不敵列斯聯時，因為「扯頭髮」拎紅牌，面臨停賽3場的處分。這名28歲守將於爭議聲下被罰，成為另一位在本輪英超輸波兼受到打擊的阿根廷球員，熱刺隊長基斯甸羅美路因膝傷，據報提早收咧；車路士的阿歷真度加拿祖後備出場交出災難性演出，還被己隊球迷柴台。

曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。法新社
曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。法新社
曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。路透社
曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。路透社
曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。法新社
曼聯中堅利辛度馬天尼斯，因為「扯頭髮」拎紅牌。法新社

羅美路膝傷抖6周收咧

3名阿根廷兵利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路和阿歷真度加拿祖在本輪英超一齊輸波，還面對不同的打擊。羅美路隨熱刺在護級關鍵戰作客0:1不敵新特蘭，更在下半場與門將堅斯基相撞後弄傷膝部，據報經檢查後至少要養傷6周，無法趕及在英超收咧前復出，但預計可以出戰世界盃。

羅美路膝傷抖6周收咧。美聯社
羅美路膝傷抖6周收咧。美聯社

加拿祖表現差被藍獅球迷柴台

而加拿祖在車路士主場0:3大敗予曼城一仗中，後備上陣23分鐘交出災難性的表現，進攻和防守所有數據掛零，傳球成功率低至64.3%。更重要是他出場後被藍獅球迷柴台，不滿其演出及最近受訪時的態度。至於利辛度馬攻尼斯傷瘉復出，下半場伸手拉扯列斯聯中鋒卡雲特利雲的頭髮，直接領紅牌出場，面對停賽3場的處分。然而他當時跳起失平衡，手部觸碰到卡雲特利雲的頭髮和髮圈，但隨即縮手，曼聯看守主教練卡域克指執法太嚴。

加拿祖表現差被藍獅球迷柴台。美聯社
加拿祖表現差被藍獅球迷柴台。美聯社

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